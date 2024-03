Snowboard: Matteo Rezzoli secondo nell’Sbx di Isola 2000

Secondo podio in uno Snowboardcross di Coppa Europa, dopo quello ottenuto il 31 gennaio, 3°, a Dolni Morava (Repubblica Ceca), il secondo posto conquistato, ieri, a Isola 2000, in Francia, da Matteo Rezzoli. Bene, al femminile, anche Lisa Francesia Boirai, la migliore delle azzurre al traguardo.

Nella competizione maschile la vittoria va all’australiano James Johnstone, che precede Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) e lo svizzero Laurin Furrer. In 22° posizione Federico Casi (Sc Crammont MB). Al femminile, successo della francese Maja-Li Iafrate Danielsson, davanti all’austriaca Anna-Maria Galler e la connazionale Emmy Biermans. In 13° posizione Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur); 23° Francesca Gallina (Cse).

Sci alpino

Slalom riservato alla categoria Allievi per i non qualificati per i Campionati italiani, oggi, sulla Le Greye di Courmayeur, organizzato dallo Sc Crammont MB e valido per il circuito regionale Gros Cidac, che manda in archivio le vittorie di Hélène Blanchet e Patrick Corbellini.

Nella competizione in rosa successo di Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’32”38) dvanti a Sofia Albertazzi (1’32”97) e a Elisa Pregnolato (Club de Ski; 1’33”35). Al quarto posto Valentina Macario (Sc Crammont MB; 1’33”72) e, quinta, Anna Prete (Sc Courmayeur MB; 1’36”99). Al maschile, vittoria di Patrick Corbellini (Club de Ski; 1’24”83) seguito da Alberto Franzini (Sc Gressoney MR; 1’26”74) e da Tommaso Ginocchio (Sc La Thuile Rutor; 1’27”09). Quarta posizione a Astor Bustos (Sc Crammont MB; 1’27”91) e, quinta, a Giovanni Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’27”95).