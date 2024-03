Sci alpino: Peter Corbellini ancora sul podio a Sella Nevea

Al comando a metà gara, sul traguardo finale vede svanire per soli due centesimi il terzo titolo Peter Corbellini, oggi argento nel Gigante dei Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino maschile, a Sella Nevea/Zoncolan (Udine). Al femminile, atlete impegnate nello Slalom, appena fuori dalle migliori dieci Giulia Ceresa.

A metà gara, Peter Corbellini (Club de Ski) ha 11/100 di vantaggio sul bergamasco Pietro Scesa e 1”03 su Pietro Ragone (Sc Gressoney MR), terzo. Nella seconda metà di gara Pietro Scesa (2’15”34) con il quinto tempo parziale, fa meglio, per 13/100, di Peter Corbellini (2’15”36) e s’aggiudica l’argento, che fa a fare palmares con il doppio oro in SuperG e Discesa dei giorni precedenti. Sul terzo gradino del podio l’ulziese Tomas Deambrogio (), che dilata la collezione di metalli di questa rassegna tricolore: due bronzi – SuperG e Combinata – e argento, ieri, in Discesa libera. Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 2’16”68) dal terzo scivola all’8° posto; recupera sette posizioni ed è 21° Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 2’18”37); 23°, in risalita di tre piazze, Riccardo Parini (Sc Aosta; 2’18”42); 30° Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 2’18”84); 71° Ludovico Rosaschino e 75° Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor); 76° Samuel Bal (Sc Crammont MB).

Si scambiano le posizioni acquisite a metà gara e la vicentina, tesserata in Trentino e al primo anno in categoria, Marta Giaretta (1’34”15; miglior crono nella seconda manche) precede la badiota, e oro in Discesa libera, Rita Granruaz (1’35”88), con terza la bergamasca, tesserata a Como, Angelica Bettoni Mameli (1’36”07). Al 10° posto Camilla Vanni (Cse; 1’37”35); 12° Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’37”94); 14° Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 1’38”05); 19° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’38”61); 26° Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’39”74); 38° Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor); 41° Giada Re (Sc Courmayeur MB); 46° Sophie Comune (Sc Gressoney MR); 49° e 50° Beatrice Viérin e Giada Lunardi (Sc Pila); 52° Giulia Crippa (Club de Ski). Conclusione della kermesse tricolore di categorie, domani, con il Gigante femminile e lo Slalom maschile.

OpaCup Sci nordico

Finali di OpaCup di Fondo, dal 15 al 17 marzo, a Dobbiaco (Bolzano) dove sono in programma la Sprint in tecnica classica, l’Individuale 10 km in skating e le Staffette 4x7,5 km maschile e 4x5 km femminile in tecnica libera. Tra i convocati per la tre giorni altoatesina ci sono Nadine Laurent (Fiamme Oro; 4° in classifica generale); Virginia Cena (Fiamme Gialle; 5° tra le Junior); Federica Cassol, Martina Bellini, Aksel Artusi (Cse).