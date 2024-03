Real Estate Ski Cup – Trofeo Edoardo Camardella a La Thuile

Sabato 16 marzo 2024, si terrà a La Thuile in Valle D’Aosta la seconda edizione della Real Estate Ski Cup - Trofeo Edoardo Camardella, gara di sci organizzata da Progetto CMR società di progettazione integrata che nel 2024 celebra 30 anni di attività, in memoria di Edoardo Camardella, giovane maestro di sci travolto da una slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco.

Organizzato con il patrocinio del Comune di La Thuile e delle Funivie Piccolo San Bernardo - con la partnership di AbitareIn, Brioschi Sviluppo Immobiliare, Carter & Benson, Ceramica Sant’Agostino, Coiver Group, Dils, Ediltecno Restauri, Granitech, Liuni - il trofeo è aperto agli appassionati sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione caratterizzata da spirito agonistico, ma anche dalla voglia di stare insieme e dall’amore per la montagna.

Tutto il ricavato di Real Estate Ski Cup andrà a supporto della copertura dei costi di manutenzione del Bivacco Edoardo Camardella, voluto dalla famiglia e dagli amici in memoria del giovane maestro di sci tragicamente scomparso, e disegnato dall’Architetto Massimo Roj con Progetto CMR, Faces e Ariatta: primo di La Thuile, inaugurato nel 2023 sul ghiacciaio del Ruitor dà riparo a sciatori e alpinisti, con una vista unica sul Monte Bianco.

Sabato 16 marzo dalle ore 8.00 presso il Piazzale delle Funivie sarà possibile ritirare i pettorali, alle ore 10.00 inizierà la gara sulla pista numero 16/standard, e alle ore 15.30 si svolgerà la premiazione presso il Piazzale delle Funivie. Otto sono le categorie in gara suddivise in donne e uomini, a cui sciatrici e sciatori possono iscriversi: Superbaby anno di nascita 2016/2017; Baby anno di nascita 2014/2015; Cuccioli anno di nascita 2012/2013; Ragazzi anno di nascita 2010/2011; Allievi anno di nascita 2008/2009; Giovani anno di nascita 2003/2007; Senior under 50; Master over 50.

Per iscriversi alla gara è necessario compilare il form, al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1huMO-UwaSaMvWHpyGPbG2tYhA39AzOvGExSud_XiMI4/edit

“Siamo contenti che la Real Estate Ski Cup qui a La Thuile sia giunta alla seconda edizione: ci stiamo impegnando per trasformare questo appuntamento di agonismo, divertimento e solidarietà in una tradizione sportiva dedicata a Edoardo Camardella, un ragazzo speciale che ho conosciuto personalmente e con cui ho condiviso la passione per la montagna e per lo sci. Sono convinto che sia un bel modo per ricordarlo stando insieme e, nello stesso tempo, allenandoci in attesa della primavera quando si potrà salire sul Colle del Ruitor e passare una notte nel Bivacco dedicato a Edoardo che, con il team di professionisti e amici, abbiamo realizzato e inaugurato grazie anche alla tenacia dei genitori di Edoardo, Silvia e Luciano che ringrazio con affetto”.

Massimo Roj, Architetto e CEO di Progetto CMR

Il Bivacco Camaredella

Primo a La Thuile a superare i 3000 metri di altezza, il Bivacco Camardella è caratterizzato da una struttura leggera, resistente ed energeticamente autonoma, studiata dai professionisti di Progetto CMR per essere prodotta in stabilimento, accoppiata e installata in quota riducendo al minimo il lavoro da svolgere a quelle altezze estreme. Il bivacco, composto da due blocchi e avvolto in un involucro prefabbricato ad alte prestazioni di isolamento, è un'architettura abitabile e autonoma anche grazie alla dotazione di pannelli solari, costituiti da una membrana utilizzata come rivestimento esterno, e di batterie di accumulo, alloggiate sotto al fabbricato, che raccolgono energia e la restituiscono alimentando il sistema di riscaldamento a pavimento e l'illuminazione.

Oltre ad accogliere fino a sei persone contemporaneamente, il bivacco ospita una stazione meteo, realizzata ex novo grazie a Meteo.it, ad oggi la più alta delle Alpi Graie e una delle più alte d’Europa, che raccoglie dati utili al monitoraggio di parametri sensibili rispetto al cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento medio della temperatura, velocità del vento e della pressione atmosferica. La stazione meteo inoltre, ogni 10 minuti, fotografa la situazione in tutto l'intorno del Bivacco h24, restituendo al sito https://bivacco.panomax.com/ una visione in tempo reale delle condizioni meteo in cima al Ruitor ma anche delle condizioni di visibilità, se ci siano persone in quota o se ci siano elicotteri impegnati in operazioni, in modo da avere informazioni per il campo base utile per pianificare le attività di salita e pernottamento al Bivacco.

Per un contributo libero al Bivacco Edoardo Camardella, è sempre possibile donare ai seguenti link:

www.gofundme.com/f/bivacco-edoardo-camardella

www.fondazionevda.it/fondo-per-edo