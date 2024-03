Sci alpino: allo Sc Crammont MB la Termignoni Cup a La Thuile

Dopo i Cuccioli, sul tracciato sabato, domenica mattina è stata la volta della categoria Baby 1 e 2 cimentarsi con lo Skicross. Sulla pista Standard n. 16 poco meno di 260 concorrenti – 128 Baby 1 (55 femminucce, 73 maschietti; anno 2015) e 130 Baby 2 (72, 68; anno 2014) in una gara valida per il circuito regionale Unicredit. La giornata, organizzata dallo Sc La Thuile Rutor aveva in palio, per la classifica per società, la Termignoni Cup, vinta dallo Sc Crammont MB, davanti allo Sc Val d’Ayas e al Club de Ski Valtournenche. A livello individuale firmano l’albo d’oro Clotilde Rosso, Filippo Ballauri Del Conte, Anna Di Fresco e Ascanio Goldoni.

Categoria Baby 1 * Skicross – Nella competizione in rosa vittoria di Clotilde Rosso (Sc Crammont MB; 57”73) seguita da Angelica Stucchi (Sc Val d’Ayas; 57”77) e da Lea Fumarola (Club de Ski; 58”23). Al 4° posto Olivia spiaggia (Sc Crammont MB; 58”26) e, 5°, Nicole Vuillermoz (Sc Courmayeur MB; 59”19). Nei maschietti s’impone Filippo Ballauri Del Conte (Courma Sprot Academy; 53”36) davanti a Michele Gancia (Sc Crammont MB; 54”43) e a Filippo Sabolo (Club de Ski; 54”80). Quarto Gabriele Cipriani (Sc Crammont MB; 55”43) e, 5°, Giorgio Crippa (Sc La Thuile Rutor; 55”48).

Categoria Baby * Skicross – Gradino alto del podio a Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 53”26) a precedere Camilla Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 53”.37) e Julie Jocollé (Sc La Thuile Rutor; 53”58). In 4° posizione Anna Yelussi (Sc Azzurri del Cervino; 53”96) e, in 5°, Sveva Saccani (Sc Mont Glacier; 54”12). Al maschile, successo di Ascanio Goldoni (Monterosa Academy; 51”35) con piazze d’onore a Andrea Bianchi (Club de Ski; 53”33) e Tommaso Marrali (Sc La Thuile Rutor; 53”45). In 4° e 5° posizione Gregorio Pesenti (Sc Val d’Ayas; 53”68) e Federico Fiabane (Sc Pila; 53”97).