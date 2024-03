Elisa Giangrasso sul podio dell’Xco Coppa Città di Albenga (SV)

In archivio la giornata di sabato, dedicata agli Open, Juniores e Master, seconda tappa dell’Italia Bike Cup 2024, sul tracciato savonese di Albenga, oggi, spazio alle categorie giovanili, con l’Xco Coppa Città di Albenga, prima tappa di Italia Bike Cup e prima prova del Campionato di società. E nella riviera ligure subito un podio per Elisa Giangrasso, da quest’anno emigrata in maglia Biesse – Carrera.

Negli Allievi Donna secondo anno conclude in seconda posizione Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera; a 3’52”) nella gara vinta dalla francese Lise Revol (Gordes VeloEvasion; 40’46”) con terzo gradino del podio occupato da Nicole Azzetti (a 4’20”). Al 17° posto Annie Vevey (Vc Courmayeur MB). Nei maschi, quarto posto, a 14” dal podio, di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 1’56”) nella gara vinta da Noa Filippo (Gordes; 44’51”) davanti a Jacopo Putaggio (Ucla1991; a 34”) e a Filippo Grigolini (Jam’s Bike; a 1’42”). In 30° posizione Erik Henriod (Cicli Lucchini; a 7’25”); 74° Lamberto Falchi (Gs Lupi; a 15’04”).

Negli Allievi primo anno gradino alto del podio a Francesco Bettinelli (Mtb San Paolo; 52’47”). Al 16° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 7’02”); 18° Christian Faita (Gs Lupi; a 7’37”); 56° Matteo Abbate (Cicli Lucchini); 68° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 70° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB); 75° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini). Anche per Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB) un ‘passaggio’ in ospedale dopo aver subito un brutto colpo alla schiena.

Negli Esordienti Donna secondo anno vittoria di Giorgia Sardi (GagaBike; 28’02”). In 13° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 4’45”); 16° Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 5’06”); 19° Arlyn Sposito (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 5’29”9; 22° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 6’19”). Al maschile, 4° e 5° posto per Michel Careri (Orange Bike Team; a 1’10”) e Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 1’12”) che chiudono rispettivamente a 5 e 7” dal podio, occupato da Mattia Acanfora (Santa Cruz; 22’26”) davanti a Davide Grigi (Team Alba Orobia; a 49”) e a Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; a 1’05”). Al 38° posto Aimé Chatrian (Orange Bike Team; a 4’36”); 42° Alessio Catona (Gs Lupi; a 5’50”); 66° Silvain Perron (Orange Bike Team); 71° Pierre Domaine (Vc Courmayeur MB); 78° Thierry Berriad (Orange Bike Team). Un guasto meccanico ha costretto all’abbandono Joel Philippot (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donna primo anno successo di Marta Bodini (Monticelli Bike; 30’32). Al 17° posto Anna Lini (Orange Bike Team; a 6’00”). Un incidente ha di fatto escluso dalla gara Siria Valenti (Gs Lupi), al momento in ospedale per valutare le condizioni di una caviglia. Nella competizione maschile vittoria di Davide Quattrone (Rostese; 24’53”). In 30° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 5’11”); 39° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 5’42”); 55° Cédric Berlier (Cicli Lucchini; a 7’01”).