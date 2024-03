Sci nordico: Staffette rossonere distanti dal vertice a Piancavallo

lA vittoria è andata al Comitato piemontese Fisi-Aoc, grazie a Elena Carletto, Lian Lisciandrello, Cloe Giordano e Joel Lisciandrello (44’28”), a precedere il Veneto (44’37”) e le Alpi Centrali (45’48”). Al 18° e 19° posto Valle d’Aosta B (Alenie Benetti, Mathias Perrod, Severine Trento, Christophe Viérin; 49’10”) e Asiva A (Elody Vittaz, Thierry Gallet, Sophie Bonin, Enea Bortolotti Barrel; 49’11”); 22° Valle d’Aosta C (Nicole Imperial, Pietro Quattrone, Arline Chabod, Joseph Bisson; 49’40”); 34° Valle d’Aosta E (Benedetta Chieno, Mattia Carnesecca, Cecilie Borbey, Simone Pession; 51’27”); 37° e 38° Valle d’Aosta D (Claire Scalvino, Michel Gontier, Valerie Chatrian, Thiery Cretier; 52’05”) e Valle d’Aosta F (Anaïs Ducret, Andrea Ianniello, Martina Tiraboschi, Marco Ianniello; 52’20”).

Nella tappa di Coppa Italia Senior - 20 km Mass start in skating -, fa doppietta al femminile Martina Di Centa (1h 07’04”) a precedere la coppia dell’Esercito formata da Laura Colombo (1h 10’27”) e Martina Bellini (1h 10’53”). In campo maschile successo di Lorenzo Romano (56’03“). Al 5° all’8° posto, per il Centro sportivo Esercito, Giuseppe Montello, Fabrizio Poli, Mikael Abram (1h 00’11”), Martin Coradazzi; 14° Federico Bonino (Gs Godioz; 1h 04’09”); 17° Maurizio Macori (Sc St-barthélemy; 1h 07’21”).

Sci alpino Gigante Fis Cittadini, ieri, a Saint-Gervais (Francia) vinto dalla transalpina Lydye Arlot (1’45”76) davanti alla connazionale Clarisse Vulliez (1’47”05) e, terza, Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’47”25). Al 6° posto, 3° Aspiranti, Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’48”09); 47° Matilde Marino (Sc Crammont MB; 1’58”44). Al maschile, sfiora il podio per soli 14/100 ed è quarto Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’45”18), vertice di testa della gara occupato dallo svizzero Kevin Oester (1’44”16) seguito dalla coppia francese Guillaume Gastel (1’45”14) e Robin Boileau (1’45”18); 52° André Bieller (Sc Crammont MB; 1’51”38); 68° Antonio Migliorini (Sc Crammont MB).