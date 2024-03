CdM Sci nordico: Pellegrino ottimo settimo nella 50 km di Oslo/Holmenkollen

È il primo dei non scandinavi e con loro è a giocarsi le posizioni di vertice nel tempio dello sci nordico, la collina di Oslo/Holmenkollen: Federico Pellegrino sontuoso settimo nella 50 km Mass start in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di Fondo.

Federico Pellegrino (Fiamme Oro) conclude allo sprint la mitica gara sulle nevi norvegesi, con il tempo finale di 2h 06’56”4, gara di netta marca ‘Norge’, con cinque atleti nelle prime cinque posizioni: Johannes Hoesflot Klaebo (2h 06’50”4) a precedere Martin Loewstroem Nyejget (a 4/10), Paal Golber (a 1”1), Harald Oestberg Amundsen (a 1”8) e Didrik Toenseth (a 2”5); poi, a 4”8 lo svedese Jens Burman e, quinti, a 8”7, Federico Pellegrino. Buon 18° Paolo Ventura (Cse; 2h 08’23”8).









CdM Sci alpino

Torna dall’infortunio di Cortina e Mikaela Shiffrin firma alla prima occasione lo Slalom di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, disputato oggi a Aare (Svezia). Tre azzurre in zona punti e, con il 27° posto, Federica Brignone è ora a meno sei dal suo – e italiano – record di punti nella massimo circuito mondiale, 1378, fatto segnare nel 2020 quando conquistò la Sfera di cristallo della graduatoria generale.

Al comando a metà gara, ma superlativa nella seconda manche, la statunitense Mikaela Shiffrin (1’42”95) fa suo lo Slalom, davanti alla croata Zrinka Ljutic (1’44”19) e alla svizzera Michelle Gisin (1’44”20). Al 25° posto Lara Della Mea (Cse; 1’46”43); 27° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’46”72).









EC Sci alpino

Prima vittoria, e primo podio, in Coppa Europa di Sci alpino femminile per la bergamasca dei Carabinieri Ilaria Ghisalberti che, con il crono di 2’12”41 – già al comando a metà gara -, s’aggiudica il Gigante di Aal (Norvegia). Alle spalle dell’azzurra la francese June Brand (2’13”12) e la norvegese Marte Monsen (2’13”82). Sigla il suo secondo miglior risultato in carriera nel circuito continentale con il 17° posto odierno Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 2’15”15; in recupero di cinque piazze nella seconda parte della gara); 48° Annette Belfrond (Cse; 2’20”41); 57° Sophie Mathiou (Cs Carabineri; 2’23”33).

Domattina si replica, con il secondo Gigante del programma norvegese.