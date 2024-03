Valdostani alla Festa del Cross di Cassino: Brunier vola, 6° in Italia

Sono stati oltre 2700 i partecipanti che hanno corso alla rassegna tricolore. Tra questi, molti valdostani hanno contribuito ad onorare l’appuntamento tanto atteso.

A partire dai Cadetti, che hanno corso 3 km, il primo ad arrivare al traguardo tra i valdostani selezionati per la Rappresentativa è Tobia Boldrini (Calvesi), che è arrivato 57° con un tempo di 11’00”. Il secondo piazzamento è di Cristian Gabriele Pivot (Calvesi) con un tempo di 11’10”, chiudendo in 72ª posizione. Seguono Semmi Mortara (Calvesi) con 11’15” e 82° posto, Fabio Stefano Pallais (Calvesi) con 11’24” e 102° piazzamento, e Gabriele Mappelli (Cogne) 116° con 11’32”.

Per quanto riguarda le Cadette (2 Km), a rappresentare la Valle d'Aosta c'è stata Francesca Milani (Cogne) che ha chiuso al 91º posto con un tempo di 8’35”. A seguire, al 97º posto e seconda tra le valdostane c’è Julie Truc (Cogne). Dietro le due atlete della Cogne chiudono la gara Abigail Martinet (Calvesi) 104°, Magali Cuneaz (Calvesi) 110°, Costanza Caracciolo (Calvesi) 161°.

Monica Rocca, vicepresidente della Federazione di Atletica valdostana, ha commentato così la classifica combinata Cadetti e Cadette (nella foto) giunta al 16° piazzamento con 304 punti davanti a Campania, Molise, Basilicata e Calabria: “su un percorso scivoloso e fangoso per le piogge dei giorni precedenti, i nostri cadetti si sono ben difesi e hanno ottenuto un buon 16° posto nella classifica combinata.”

Alla prima uscita con le nuove divise della Rappresentativa ha commentato a caldo Tobia Boldrini dopo la gara: “oggi mi sono proprio divertito. Sono partito un po' indietro e purtroppo non ero riuscito a provare tutto il percorso, ma pian piano sono risalito”.

Tra le Allieve che hanno corso su un percorso di 4 Km, l’unica valdostana a tagliare il traguardo è Martina Milani (Cogne), chiude all’83° posto in 17’31”.

Nella classifica CdS Allievi l’unica società valdostana presente è l’Atletica Pont Saint Martin che si è classificata al 45° posto con 390 punti. Il primo tra i suoi atleti nei 5 Km è Marco Magistro, 51° in 18’05”, seguito da Riccardo Chiolerio (157°) e Gabriel Lucà (284°). A partecipare da individualista al Cross Allievi è l’atleta della Cogne Aosta Etienne Mappelli, classificato 207° in 20’00”.

La squadra dell'Atletica Pont Saint Martin

Passando al Cross Corto da 3 Km, l’unica valdostana in gara è la Promessa della Calvesi Sveva Nobili, che ha corso da individualista in 11’51” posizionandosi al 16° posto tra le Promesse e al 31° posto Assoluto. Dopo la prestazione, l’atleta ha commentato così la sua prestazione: “Nonostante la fascite, che dura da due settimane e fa ancora male, ho avuto sensazioni buone al primo chilometro e ho sofferto gli ultimi due chilometri in seguito a una scivolata”. L’allenatore Marco Bisazza “in condizioni ottimali, senza la fascite, avremmo avuto da Sveva altri risultati sensazionali, ma guardiamo avanti alle gare Outdoor alle porte”, dispiaciuto anche per la mancanza di Leon Martinet, atleta che avrebbe sicuramente detto la sua in campo nazionale, ma fermo a letto per problemi di salute.

Per quanto riguarda la classifica CdS Promesse/Seniores femminile negli 8 Km abbiamo l’Atletica Pont Saint Martin (unica valdostana) che si posiziona al 36° posto. Le atlete in questione sono Laura Savant Levra (129°), Elisa Arvat (133°) e Elena Gagliardi (178°).

In campo Assoluto maschile un grande risultato arriva da un giovane valdostano di Fenis, classe 1996 e già conosciuto dagli amanti dell’Atletica: è Lorenzo Brunier. Oggi, domenica 10 marzo, è sicuramente per lui un giorno da incorniciare: 6° Assoluto con un meraviglioso tempo di 32’23”. Le sue sensazioni a caldo: “sono molto felice del risultato, del piazzamento, sesto italiano e undicesimo assoluto. Era abbordabile un quarto posto, ma poi bisogna dimostrarlo sul prato e così non è stato. Sono molto felice della mia crescita in questi anni e direi che lo devo in primis al mio tecnico Moreno Gradizzi. Purtroppo ho perso quattro settimane a dicembre per un intoppo fisico, ma ci siamo rimessi in gioco e i risultati si stanno iniziando a vedere, anche dopo l’esperienza in Kenya e in Portogallo.” Brunier ricorda che la società per cui gareggia è la prima in Italia e lui insieme ai suoi compagni sono Campioni d’Italia a squadre “è un risultato storico e questa è la cosa più importante” e aggiunge che l’obiettivo vero è la pista tra poco più di un mese.

La squadra dell'Atletica Cogne

Altri risultati sui 10 km arrivano dalla squadra del Pont Donnas che si posiziona al 53° posto con 535 punti nella classifica CdS. Il primo atleta a tagliare il traguardo è Diego Yon (95°) con un ottimo crono di 35’33” e un 17° piazzamento tra le Promesse. Commenta così: “gara durissima, molto mossa (circa 100 metri di dislivello in 10km) e percorso pesante per il fango. Sono soddisfatto perché ho dato tutto, ma ho gestito un po' male. Per provare a fare un bel risultato sono partito troppo forte per me le campestri sono finite, ora tutte le forze vanno focalizzate nella stagione estiva in pista”. A seguire Mikael Mongiovetto (197°) e Niccolò Giovanetto (278°).

Sempre nei 10Km i portacolori dell’atletica Pont Saint Martin sono Joseph Philippot (248°) e Gianluca Negra (324°).

Unica atleta in gara nei 6 km al Cross Juniores è Sophie Vallet (Cogne) che chiude la gara in 30’19” (104° piazzamento).

L’ultima gara in programma è il Cross Juniores maschile 8 Km e per la Valle d’Aosta ha partecipato l’atletica Cogne Aosta portando tre giovani atleti allenati da Michele Saba. Il primo valdostano è l’ottocentista Gabriele Saba, 77° posto con un buon crono di 30’43”. Seguono Andrea Carrozzino (138°) e Daniele Di Blasi (177°).