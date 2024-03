Spaventosa Brignone nel GS ad Are: seconda manche da urlo e trionfo n°26 in carriera. Bassino quarta

La campionessa valdostana, terza al termine della prima manche con un ritardo di 1″16 dalla leader provvisoria Sara Hector, ha messo letteralmente il turbo nella seconda manche peraltro accorciata di una decina di secondi a causa del vento e della neve presenti in mattinata, ribaltando la situazione e aggiudicandosi la gara numero 26 della carriera con il tempo di 2’11″02.

Un’altra prova di forza, ottenuta su una pista che l’aveva vista in passato salire sul podio in tre occasioni, ma mai sul gradino più alto. Brignone mette in cascina l’undicesimo podio di una straordinaria stagione (stesso numero del 2019/20, anno in cui Federica vinse la classifica generale) e aggiorna il totale a quota 67, avvicinandosi ulteriormente a Gustavo Thoeni, che arrivò a 69. Alle spalle della incontenibile Federica si è piazzata la stessa Hector a 33 centesimi, mentre Lara Gut-Behrami ha colto il terzo posto a 40 centesimi, mettendo ulteriori punti utili per consolidare la vetta nella classifica generale (dove sale a 1654 contro i 1368 di Brignone), ma non può ancora festeggiare il successo nella classifica di gigante, perchè Brignone riduce il distacco a 95 punti (745 contro 650) ad una gara dalla conclusione.

In casa Italia si festeggia anche il quarto posto di Marta Bassino, al miglior piazzamento stagionale nella specialità, a punti sono finite anche Roberta Melesi (23sima), Asja Zenere (25sima) ed Elisa Platino (29sima), piazzamenti purtroppo inutili ai fini della qualificazione per le finali di Saalbach. Domenica 10 marzo il programma propone la disputa dello slalom (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30).

