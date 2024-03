Scialpinismo: Clizia Vallet oro nella Sprint di Forni di Sopra

Nella competizione di scialpinismo svoltasi oggi a Forni di Sopra, Clizia Vallet ha conquistato l'oro nella categoria Sprint dei Campionati italiani Assoluti e Giovani. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con una forte concorrenza per aggiudicarsi i titoli in palio.

Clizia Vallet ha dimostrato la sua abilità e determinazione sulle piste, ottenendo la vittoria nella categoria Juniores. Il suo talento e impegno sono stati premiati con la medaglia d'oro, confermando il suo status di promettente atleta nel panorama dello scialpinismo italiano.

Nella competizione maschile degli Assoluti, Giovanni Rossi ha raggiunto il gradino più alto del podio, mostrando un'eccellente prestazione sulle difficili piste di Forni di Sopra. Nel contesto femminile, l'oro è stato conquistato da Giulia Compagnoni del CSE, dimostrando la sua abilità e determinazione nella disciplina dello scialpinismo.

Tra gli Under 23, Lisa Moreschini ha ottenuto un meritato successo, mentre Noemi Junod del CSE ha conseguito un eccellente quinto posto, confermando il talento emergente presente nella categoria giovanile.

In sintesi, la competizione di scialpinismo a Forni di Sopra ha visto brillare alcuni degli atleti più talentuosi del panorama italiano, con Clizia Vallet che si è distinta per la sua prestazione eccezionale nella categoria Juniores, aggiudicandosi la medaglia d'oro.

Nei maschi, vittoria di Luca Tomasoni. Negli Under 20, oro a Clizia Vallet (Sc C. Gex) a precedere Anna Pedranzini e Caterina Cioccarelli. Nei maschi, successo di Leonardo Vincenzo Taufer; 16° Gabriele De Pieri (Sc C. Gex). Negli Under 18, titolo a Enrico Pellegrini; 9° Davide Gadin (Sc C. Gex); 18° Elia Demicheli (Sc C. Gex).

IbuCup Biathlon: Mass start 60 a chiudere, quest’oggi, la nona e conclusiva tappa di IbuCup Senior di Biathlon, a Obertilliach (Austria). Nella 12 km femminile, doppietta francese – e tre nelle prime quattro e cinque nelle dieci -, con successo di Anaelle Bondoux (34’01”8; 0 1 0 0). La migliore delle azzurre, 15°, è Sara Scattolo (Cse; a 2’22”9; 1 0 1 1); 21° Martina Trabucchi (Cse; a 2’42”7; 2 1 0 0); 41° Fabiana Carpella; 45° Ilaria Scattolo (Cse; a 4’49”0; 0 1 0 1); 52° Astrid Plosch (Cse; a 5’10”7; 1 0 1 0). In campo maschile, cinquina norvegese con vittoria di Sverre Dahlen Aspenes (38’56”0; 2 0 1 1). Distani dalla vetta gli italiani: 46° David Zingerle (Cse); 47° Daniele Cappellari; 49° Cédric Christille (Fiamme Gialle; a 7’59”6; 1 0 0 2); 51° Michael Durand (Cse; a 8’03”1; 0 0 0 1); 56° Michele Molinari; 58° Nicola Romanin (Cse).