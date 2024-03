Biathlon: Successo valdostano nella tappa statunitense della Coppa del Mondo

Italia seconda! Solo la Norvegia meglio di Braunhofer/Giacomel/Bionaz/Hofer a Soldier Hollow

Gli atleti valdostani hanno brillato per le loro prestazioni straordinarie: Michela Carrara ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera nella competizione femminile, mentre Samuela Comola e Beatrice Trabucchi sono riuscite a guadagnare punti nella Sprint. Inoltre, Didier Bionaz ha fatto registrare un'ottima terza frazione nella Staffetta maschile, contribuendo così al secondo posto dell'Italia, che è stata superata solamente dalla Norvegia, considerata una squadra pressoché imbattibile.

Nella 7,5 km femminile, con il quarto posto – a 10” dal podio – di Lisa Vittozzi (21’11"28; 0 0), Michela Carrara (Cse; 22’34”2; 0 2) a 1’51”5 dalla vincitrice, conquista il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. La Sprint è stata vinta dalla francese Justine Braisaz-Bouchet (20’42”7; 1 0) davanti alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (20’56”1; 0 0) e alla connazionale Lou Jeanmonnot (21’01”9; 0 0). Molto bene, in zona punti, al 26° e 39° posto, anche Samuela Comola (Cse; 22’47”0; 0 1) e Beatrice Trabucchi (Cse; 23’22”8; 0 2), con qualificano per l’Inseguimento di domenica anche, 35° e 53°, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler.

Grande Italia anche al maschile, con il quartetto azzurro sul secondo gradino del podio, attardato di 26”5 dalla Norvegia. Al lancio Patrick Braunhofer (18’19”3; 0+1 0+0) che lascia il testimone a Tommaso Giacomel (17’45”2; 0+0 0+1) e, in terza frazione, autore di un terzo giro del tracciato di altissimo livello nonostante qualche problema nel poligono in piedi, Didier Bionaz (Cse; 18’58”4; 0+1 0+3). Ultima frazione a Lukas Hofer (18’35”9; 0+1 0+1) che recupera due posizioni e porta gli azzurri al secondo posto, con il tempo complessivo di 1h 13’38”8 (0+8). A imporsi sono stati i norvegesi Sturla Holm Laegreid (19’07”9; 0+0 3+3), che lascia il testimone, con un ritardo di 1’05”4 dalla testa della gara, a Tarjei Boe, che recupera quindici posizioni; poi, Johannes Thingnes Boe e, a chiudere Vetle Sjaastad Christiansen, al traguardo in 1h 13’12”3 (3+15); al terzo posto la Germania di Justus Strelow, Johannes Kuehn, Benedikt Doll, Philipp Nawrath (1h 13’39”6; 0+8), superati in volata da Lukas Hofer.

La tappa statunitense prosegue stasera, alle 20.25 e 23.05, con la Staffetta 4x6 km femminile, composta per tre quarti dalle valdostane Comola, Carrara e Trabucchi, con Auchentaller schierata in seconda frazione, e la 10 km Sprint maschile (Bionaz pettorale 44).