Sci alpino: a Samà Sacchi, Contino, Sessarego e Merlo i titoli a Pila

Non poteva esserci giornata migliore per aprire i Campionati regionali Children di Sci alpino, questa mattina, a Pila, rassegna organizzata dallo Sc Aosta e inserita nel calendario del circuito regionale Gros Cidac. Temperatura e neve prettamente invernale, scenario da cartolina illustrata e due piste a misura di… atleta, la Gorraz – meglio conosciuta come i ‘Fagiani’ e la classica Bellevue per le prove veloci -; in palio in questa prima giornata i titoli valdostani del Gigante Allievi e del SuperG Ragazzi, e neo campioni regionali si sono laureati Eleonora Samà Sacchi, Mattia Contino, Cecilia Sessarego Catalisano e Matteo Merlo. Dodici medaglie in palio, questa mattina: quattro allo Sc Crammont MB, tre al Club de Ski Valtorunenche; due al Mont Glacier e una ciascuno lo Sc Val d’Ayas, lo Sc Aosta e lo Sc Courmayeur MB.

Categoria Allievi * CR Gigante – Seconda a metà gara, fa il vuoto nella seconda facendo registrare nettamente la migliore prestazione cronometrica parziale Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’52”23) a precedere Giulia Bosonin (Sc Crammont MB; 1’53”21) e la compagna di sodalizio – al comando al termine della prima manche, Martina Valente (Club de Ski; 1’53”39). In quarta posizione Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’53”46) e, quinta, in risalita di una posizione, Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’56”24). Miglior tempo in entrambe le manche, con selezione già nella prima metà, il titolo regionale va a Mattia Contino (Sc Aosta; 1’50”13), davanti alla coppia dello Sc Crammont MB: in recupero dalla settima piazza Edoardo Rossi (1’51”37) e dal quinto posto di metà gara, Laurent Grivel (1’51”70). Al 4° posto Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’51”75) e, 5° Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor; 1’51”90).

Categoria Ragazzi * CR SuperG – ‘Training’ in apertura di giornata e, intorno a mezzogiorno la gara per il titolo valdostano che, al femminile va a Cecilia Sessarego Catalisano (Club de Ski; 1ì07”96) seguita da Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’09”41) e da Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’09”77). Al quarto e quinto posto lo Sc Aosta grazie a Anaïs Vuillermoz Curiat (1’10”00) e Sylvie Dherin (1’10”23). Doppietta dello Sc Mont Glacier in campo maschile, con Matteo Merlo (1’07”43) e Mattia Bosonin (1’07”68) con bronzo a Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’08”02). In quarta posizione Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’08”20) e, quinto, Lorenzo Giovanelli (Sc La Thuile Rutor; 1’08”90).

Oggi seconda giornata di gara con in palio il titolo del Gigante Ragazzi, sempre sulla Grimod, e del SuperG Allievi, sulla Bellevue.