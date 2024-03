Ginnastica: Club des Sports in evidenza al PGS di Alessandria

Ad Alessandria seconda giornata di gare del circuito PGS di ginnastica ritmica.

Nella categoria Propaganda gradino più alto del podio, al cerchio, per Elisa Muraca, con Noemi Cosentino e Alice Brunello ottave rispettivamente alla palla e al cerchio. Nella classifica generale della categoria Mini, nono posto per Rebecca Stevanoni, quarta al corpo libero e quarta al cerchio; decimo punteggio alla palla per Matilde Mangaretto.

Nelle Open sesta posizione per Eva Molitierno, terza al corpo libero, con Micol Dublanc seconda alla palla. Tra le Esordienti, quarta posizione per Ludovica Balici, come quarto è stato il collettivo formato da Elisa Muraca, Alice Brunello, Micol Dublanc e Matilde Margaretto.

Tra le “Promo” terzo posto nella generale per Aurora Bidese con il punteggio più alto al corpo libero e il quarto alle clavette; quinta Chiara Feder (prima al corpo libero e settima al cerchio), sesta Emilie Jacquin (5a corpo libero; 2a cerchio) e nona Indira Rama (2a corpo libero; 7a clavette.