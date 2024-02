Oggi, domenica 25 febbraio aperte le iscrizioni alla seconda edizione della SkyClimb Mezzalama

Il 14 Febbraio il Consiglio della Fondazione Trofeo Mezzalama si è riunito e ha rinnovato le cariche per il prossimo triennio. Un atto burocratico dovuto che ha aperto ufficialmente la strada verso la seconda edizione della SkyClimb e la prima edizione del Vertical Mezzalama in programma sabato 29 giugno 2024 (domenica 30 giugno sarà la data di riserva). Il primo passo verso la nuova edizione è stato programmare la data di apertura della iscrizioni fissata per oggi 25 febbraio.

Sulle pagine del sito ufficiale www.skyclimb.it si troveranno tutte le informazioni per poter partecipare alle gare e si potranno perfezionare le iscrizioni sia alla SkyClimb Mezzalama sia alla nuova prova Vertical. La SkyClimb avrà uno sviluppo di 25 chilometri con un dislivello complessivo che supera i 5000 metri salendo dalla frazione di Saint Jacques sino alla vetta del Castore e ritorno.

Alex Brunod è stato confermato presidente della Fondazione ed è entusiasta di avere questo nuovo traguardo da raggiungere in vista anche del Trofeo Mezzalama del 2025 e del 2027. «Siamo molto motivati - ha raccontato Brunod - e siamo convinti che il prossimo 29 giugno andrà in scena una delle gare di skyrunning più belle al mondo dove ghiaccio e creste affilate saranno gli elementi predominati. Abbiamo inoltre inserito anche la prova Vertical di sola salita per dare ad un numero maggiore di concorrenti la possibilità di correre al cospetto del Monte Rosa. Questa prova partirà sempre dalla frazione di Saint Jacques e arriverà al Rifugio delle Guide di Ayas a quota 3400 metri».

«Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche all’interno della Fondazione Trofeo Mezzalama - ha continuato Alex Brunod - c’è stata la conferma di Giorgio Pession e di Oscar Rial come vice-presidenti, mentre Adriano Favre continua il suo lavoro di Direttore Tecnico. Nel settore tecnico abbiamo anche inserito le due giovani guide alpine François Cazzanelli ed Emrik Favre che lavoreranno fianco a fianco con Adriano Favre».

Dopo aver segnato in rosso la data del 29 giugno oltre ad iniziare ad allenarsi il primo step sarà iscriversi su www.skyclimb.it





