Sci alpino: Enrico Giacomelli fa doppietta nei SuperG di Pila

Due SuperG Fis, oggi, sulla Bellevue di Pila, pista e località che hanno beneficiato della nevicata di ieri, regalando ai 130 concorrenti – in rappresentanza di 13 nazioni – uno scenario da cartolina illustrata. Sull’onda delle gare del Grand Prix Italia femminile, le gare odierne organizzate sempre dallo Sc Aosta, hanno vissuto sulle ottime prestazioni degli atleti con pettorali molto alti: con il numero 120, il francese Alexander Galy è terzo assoluto e primo Aspiranti, con secondo di categoria Peter Corbellini, che si migliora in gara #2, concludendo al comando della graduatoria Aspiranti.

La vittoria in gara #1 va al bormino Enrico Giacomelli (1’01”90), che precede l’altoatesino Tommy Lochmann (1’02”39) e, appunto, il francese Alexander Galy (1’02”51; 1° Aspiranti). Al quarto posto un altro transalpino, Killian Garnier (1’02”53) e, quinto, secondo Aspiranti, Peter Corbellini (Club de Ski; 1’02”56), a soli 5/100 dal podio. In 13° posizione, 3° Aspiranti, Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’03”08); 14° Pietro Broglio (Cse; 1’03”09); 16° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’03”16); 17° Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’08”18); 19° Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’03”21). Seguono, 29° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB); 33° Pietro Bisello (Sc Gressoney MR); 37° e 38° Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor) e André Bieller (Sc Crammont MB); 46° e 47° Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor) e Lorenzo Stirano (Sc Aosta).

Nella replica di mezzogiorno, bissa il successo Enrico Giacomelli (59”82) a precedere ancora Simon Lochmann (1’00”107) e, terzo, Pietro Orsenigo (1’00”26). Al 12° posto Pietro Broglio (1’00”85); 24° Peter Corbellini (1’01”78); 27° Pietro Bisello (1’02”04); 29° Matteo Vaglio (1’02”16); 31° Jacques Belfrond (1’02”29); 40° Vittorio Santoro (Sc Crammont MB; 1’02”68); 43° Christophe Jacquemod (1’02”76); 49° Lorenzo Stirano (SC Aosta);450° Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB).

Programma gare VDA

Lo Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, in programma a La Thuile, sabato 24 febbraio, si trasferisce sulla Benevy di Valgrisenche; organizzazione sempre affidata allo Sc La Thuile Ruitor, con partenza del primo concorrente alle 9.15.

Gli Slalom Fis Junior, circuito Cva, in programma il 2 e 3 marzo a Champorcher sono rinviati a data da destinarsi; nelle stesse, a Champoluc, lo Sc Val d’Ayas anticipa di Giganti Fis Junior, circuito Cva, in origine in programma il 17 e 18 marzo.

La gara regionale di Snowboard, specialità Slope style, in programma a Cervinia, il 3 marzo, organizzata dal We Snowboard Cervinia, è posticipata al 10 marzo.