Cervino Snow Bike Show ritorna il 16 marzo

Sport e solidarietà tornano a incontrarsi ai piedi del Cervino, in occasione di un evento sempre molto atteso e partecipato. Cervino Snow Bike Show dà appuntamento agli appassionati delle due ruote a sabato 16 marzo, quando a Breuil-Cervinia si svolgerà una nuova edizione del raduno aperto alle mountain bike.

Nessun cronometro, nessuna competizione. Cervino Snow Bike Show è divertimento, condivisione della stessa passione e un modo per ricordare Walter Belli, campione delle ruote grasse scomparso nel 2022, dopo un terribile incidente che otto anni prima lo paralizzò.

L’intero ricavato delle iscrizioni (donazione libera con un minimo di 10 euro) sarà devoluto alla Fondazione Forza Walter, che si impegna a sostenere la ricerca scientifica per le cure delle lesioni spinali.

Sono attesi centinaia di sportivi da tutta Italia, pronti a raggiungere con gli impianti di risalita i 3.500 metri del ghiacciaio di Plateau Rosa, per poi percorrere in sella alle due ruote le piste da sci che portano ai 2.050 metri di Breuil-Cervinia. Un lungo serpentone colorato, una discesa in compagnia e un’avventura all’imbrunire da pelle d’oca, a due passi dal Cervino.

La partenza, fissata alle 17.30, quest’anno sarà ancora più spettacolare, animata dalla musica elettrizzante di Giulio Maceroni, che suonerà la sua chitarra elettrica a bordo di un mezzo battipista allestito per l’occasione. Vibrazioni, musica e aperitivo in quota insieme alle guide di mountain bike della Valle d’Aosta, prima della lunga discesa a valle. A seguire ancora musica, vin brulé e festa a La Folie. La salita in funivia è in programma alle 14, ritiro di placche e numeri di partenza dalle 10 all’ufficio informazione di Cervino Spa.

L’evento, organizzato da Cervino Spa che gestisce gli impianti di risalita anche di Valtournenche, Chamois e Torgnon, è aperto a tutti i bikers di almeno 16 anni di età, in possesso di una mountain bike (tradizionale o a pedalata assistita) purché con pneumatici tassellati.