Ginnastica AF: Seconda prova per l’Olimpia in serie B

Venerdì 23 febbraio si terrà ad Ancona la seconda prova dell’importantissimo Campionato Nazionale di Serie B. Scenderanno in campo gara sei ginnaste dell'Olimpia Aosta: dalla veterana Sofia Chiumello, passando per Sophie Graziano, Alessia Ristorto, Lucrezia Silvestro, per arrivare alle più giovani Claire Savoye e Sofia Ambrosio (in prestito dalla società Cuneoginnastica). Le ragazze sono pronte per cercare di migliorarsi rispetto alla prima prova, in cui avevano ottenuto un’onorevole ottavo posto.