Ginnastica AF: Brave le piccole rossonere dell’Olimpia

Si è svolta domenica a Torino la seconda prova del Campionato Individuale Allieve Gold, massima competizione per questa categoria.

Per l'Olimpia Aosta hanno gareggiato Rebecca Giovinazzo e Elisa Zito, entrambe classe 2015, piazzandosi rispettivamente in 13^ e 15^ posizione.

“Purtroppo qualche errorino e un po’ di emozione non hanno permesso loro di esprimersi al meglio, ma siamo certe che per la prossima prova si faranno trovare pronte e cercheranno di migliorarsi ulteriormente - commenta la tecnica federale Federica Vinante - Portiamo comunque a casa una buona esperienza e torniamo cariche in vista dei prossimi impegni”.