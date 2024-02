Sci alpino: Tatum Bieler quarta nel secondo Slalom Fis di Pisogne

Secondo Slalom Fis valido per il Grand Prix Italia, questa mattina, a Pisogne/Val Palot (Brescia), con le atlete valdostane ottime protagoniste e Tatum Bieler, dopo il successo di ieri, oggi conclude ai piedi del podio. Il terzetto al vertice del GpI è completamente occupato dalle piemontesi: le prime due classificate di ieri, 7°, Maria Sole Antonini e, 13°, Margherita Cecere, con terzo gradino a, 16°, Martina Sacchi.

La vittoria di giornata va all’altoatesina dell’Esercito, Laura Steinmair (1’23”22; 4° a meta gara), che scavalca per un solo centesimo la capoclassifica al termine della prima manche, la poliziotta ampezzana Ambra Pomaré (1’23”23) e, di 12/100, la napoletana tesserata nel bergamaso, Flavia Diletta Giordano (1’23”34). Scivola di una posizione ed è quarta Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 1’23”66), così come, 6°, Annette Belfrond (Cse; 1’24”22); risale di tre piazze e si posiziona all’8° posto Carole Agnelli (Club de Ski; 1’24”75); 18° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’25”74); 22°, 6° del GpI, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’26”23); 29° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’29”01). Seguono, 33° e 34°, per lo Sc Crammont MB, Greta Boano e Carlotta Paletti (1’30”00; 3° Aspiranti; 47° Gaia Boano (Sc Crammont MB); 48° Celine Bieler (Sc Gressoney MR); 52° Martina Polletta (Sc Chamolé); 53° Giulia Crippa (Club de Ski); 54° Beatrice Viérin (Sc Pila).

Il Grand Prix Italia si trasferisce, dal 20 al 22 febbraio, a Pila, teatro delle prove veloci: il 20 il primo ‘training’ e il 21, due Discese libere; il 22, il SuperG.

Coppa del Mondo Sci alpino

Prima prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, ieri, a Kvitfjell (Norvegia), e miglior crono fatto registrare dallo svizzero Niels Hintermann (1’30”01), davanti allo statunitense Jared Goldberg (1’30”24) e al connazionale Franjo Von Allmen (1’30”27). Il migliore degli azzurri, 6°, è Mattia Casse (1’30”86); 14° a pari merito, in 1’31”36, Guglielmo Bosca (Cse) e Dominik Paris; 32° Nicolò Molteni (Cse; 1’32”25).

Il programma: oggi la seconda prova, domani, la Discesa libera e, domenica, il SuperG