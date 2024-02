Scialpinismo: Vallet d’oro e Junod di bronzo

Giornata di titoli tricolori per lo scialpinismo, che ha assegnato lo scudetto assoluto a Spiazzi di Gromo (Bergamo), dove si registra il dominio del Centro sportivo dell'Esercito, con vittorie di Alba De Silvestro e Matteo Eydallin, e il bronzo nelle Under 23 di Noemi Junod.

Titoli giovanili a Falcade (Belluno), e medaglia d’oro al collo di Clizia Vallet. Nel Bergamasco, al femminile tripletta delle atlete della Caserma Perenni di Courmayeur, con Alba De Silvestro (1h 41’21”), Giulia Murada (1h 45’38) e Giulia Compagnoni (1h 47’11).

Al maschile, successo di Matteo Eydallin (Cse; 1h 27’13”) davanti al gardenese Alex Oberbacher (1h 27’48”) e alla coppia dell’Esercito, Davide Magnini (1h 28’15”) e Michele Boscacci (1h 30’26”). Quinto il bergamasco tesserato per lo Sc C. Gex, William Boffelli (1h 30’53”) e sesto Robert Antonioli (1h 31’57”). Nono posto per Sebastien Guichardaz (ScC. Gex; 1h 37’55”); 16° il gemello Fabien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 43’53”).

Nelle Under 23, bronzo per Noemi Junod (Cse; 2h 00’29”) preceduta dalla coppia delle Fiamme Gialle, Lisa Moreschini (1h 50’12”) e Katia Mascherona (1h 54’05”). In quinta posizione Manuela Pedrana (Cse; 2h 08’28”). A Falcade, nelle Juniores, titolo a Clizia Vallet (Sc C. Gex; 1h 05’39”), a precedere le valtellinesi Anna Pedranzini (1h 07’23”) e Letizia Maiolani (1h 16’54”). Al maschile, successo del valtellinese Simone Compagnoni (1h 10’31”). In 18° posizione Gabriele De Pieri (Sc C. Gex; 1h 24’31”); 21° Rémy Latella (Sc C. Gex; 1h 30’31”).

Negli Under 16, successo della bresciana Teresa Schivalocchi (51’25”); 7° Giulia Framarin (Sc C. Gex; 1h 01’21”). Nei maschi, s’impone il bergamasco Gioele Migliorati (51’51”). Al 19° posto Michele Belotti (Sc C. Gex; 1h 10’10”); 21° Corrado Luboz (Sc C. Gex; 1h 14’32”). Negli Under 18 gradino alto del podio al valtellinese Luca Curioni (53’29”). Ottavo Davide Gadin (Sc C. Gex; 58’12”); 22° Elia Demicheli (Sc C. Gex; 1h 08’07”); 28° Tommaso Broglio (Sc C. Gex; 1h 15’26”).