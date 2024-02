Per l'anno 2014 Alice Coutandin ha sfiorato il podio chiudendo la gara in quarta posizione, con un buon 17,300 a parallele.

Per l'anno 2015 sono invece scese in campo Marta Ferina e Elodie Joux, arrivando rispettivamente ottava e undicesima; in particolare meritano una menzione il 17,400 di Marta a parallele e il 16,500 di Elodie alla trave.

Soddisfatta l’allenatrice Federica Vinante, con loro in trasferta.

Elodie Joux, Marta Ferina e Alice Coutandin