Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, doppio successo per under 19 e under16

Doppia vittoria nello scorso fine settimana per i Gladiators Aosta, che nelle categorie Under 19 e Under 16 ottengono due successi importanti contro Junior Team Egna (4-3) in casa e Padova Plebiscito (6-2) in trasferta.

UNDER 19

Gladiators Vs juniorteam Egna 4-3

Partita sofferta finita ai rigori con la vittoria dei Gladiators U19 che si conferma al primo posto in classifica dopo scontro al vertice contro Egna che è seconda in classifica.

Roster: Montini, Lamberti, Badoglio, De Santi, Crivellari, Gesumaria, Mazzocchi, Movchan, Garau, Kantioler, Pierino, Gianni, Fraschetta, Torchio N, Lenta, Villanueva, Dedja, Moro, Carbone, Capra, Torchio L, Terranova. Coach: Luca Giovinazzo e Alessandro Cintori

Marcatori: Garau, Gianni, Mazzocchi, Perino

UNDER 16

Padova Plebiscito-Gladiators Aosta 2-6

Trasferta a Padova sabato 3 febbraio con una partita che parte sottotono per gli aostani permettendo agli avversari a pochi minuti dal fischio d'inizio di portarsi in vantaggio. Ripresa la concentrazione, i ragazzi riescono ad accorciare le distanze e a dominare la partita.

Gladiators Vs Chiavenna

Domenica 4 febbraio alle 12 non disputata perché la squadra avversaria non si è presentata.

Roster: Cout, Borlandelli, Picco, Terranova, Giuliani, Giovinazzo, Ferrari, Tacchella, Tumminello, Tansi, Tamborini, Cecconi, Nespoli, Sammarco, Pizzagalli, Vernetti, Minniti, Nardella. Coach: Alessandro Cintori

Marcatori: Picco 2, Tansi, Pietila, Torchio, Tumminello