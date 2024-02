Ginnastica AF: Brave le Allieve Olimpia agli individuali Silver Bronzo per Cloe Tampieri

La squadra ha dimostrato una presenza forte e competitiva, mettendo in luce il talento e l'impegno delle ginnaste che hanno partecipato.La delegazione dell'Olimpia Aosta, composta da quattro ginnaste straordinarie, ha dato il massimo in pedana. Le protagoniste di questa eccellente performance sono state Anna Stella Neyroz (2012), Martina Fusetti (2012), Cloe Tampieri (2014) e Sarah Nitti (2014), tutte pronte a dimostrare le proprie abilità in una competizione di alto livello.

Nel programma LB avanzato, l'allieva A4 Anna Stella Neyroz ha eseguito una prova notevole, nonostante alcuni piccoli errori registrati durante la performance a trave e parallele. La sua determinazione e il suo impegno l'hanno portata alla 11ª posizione, confermando la sua promettente carriera nel mondo della ginnastica.

Anna Stella Neyroz

Nel programma LB base, sono emerse le straordinarie prestazioni delle due ginnaste più giovani, le allieve A2 Cloe Tampieri e Sarah Nitti. Cloe ha conquistato il terzo gradino del podio, dimostrando un talento eccezionale e una tecnica impeccabile. Allo stesso tempo, Sarah si è classificata al 9º posto, confermando la sua abilità e il suo impegno nella competizione.

Da sottolineare anche la brillante performance dell'allieva A4 Martina Fusetti, che, nonostante qualche emozione durante l'esibizione a trave, è riuscita a conquistare la sesta posizione. La sua dedizione e la sua abilità hanno contribuito in modo significativo al successo complessivo della squadra.Non possiamo dimenticare di menzionare le allenatrici Chiara Moniotto, Manuela Tripodi e Deasy Macri, che hanno giocato un ruolo cruciale nell'allenamento e nella preparazione delle ginnaste. La loro guida e supporto hanno contribuito in modo significativo alla performance straordinaria dell'Olimpia Aosta durante questa competizione.

Martina Fusetti

La prima prova del Campionato Individuale Silver a Biella è stata dunque un trionfo per l'Olimpia Aosta, evidenziando il talento, la dedizione e il successo delle ginnaste, delle allenatrici e dell'intera squadra. Un risultato che conferma il prestigio della società e promette un futuro luminoso nelle competizioni a venire.