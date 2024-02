WEISSRUNNER 2024: Del Pero e Ghirardi sono i nuovi campioni italiani di SkySnow

Per il terzo anno consecutivo banco di prova per l’appuntamento tricolore di Fisky (Federazione Italiana Skyrunning) è stato il selettivo percorso innevato di Gressoney, circa 9,5 km con 800 metri di dislivello disegnato sulle piste “Weissmatten” del comprensorio Monterosa Sci.



Severe pendenze da affrontare in salita, tratti più scorrevoli dove potere cambiare il passo e veloci discese hanno letteralmente esaltato il brianzolo del team Sky Lario Runners che, dopo essersi liberato della scomoda compagnia del giovane Lorenzo Rota Martir e del polivalente William Boffelli, si è involato in solitaria verso il traguardo stoppando il cronometro sul tempo di 48’03”. Crono che gli è valso il titolo Fisky di specialità ma non il record della gara visto che il tempo da battere resta il 46’25” siglato nell’edizione d’esordio dal valdostano Nadir Maguet.



Classifica alla mano Del Pero si è imposto su Lorenzo Rota Martir (Gs Orobie – 48’17”) e William Boffelli (Outdoor With Us – 48’33”). Completano la top five di giornata il vincitore 2023 Gianluca Ghiano (Associazione Sportiva Santiano Dante – 50’36”) e Mattia Bertonicini (Skyrunning Valsesia – 50’36”).



Sfida vera anche al femminile, ma alla fine a spuntarla è stata la bresciana di Malonno Corinna Ghirardi in 1h00’37”. Anche per la portacolori di Skyrunning Adventure nessun record. Il tempo da battere su questo percorso resta il 56’44” di Martina Cumerlato nell’edizione d’esordio. Completano il podio tricolore Benedetta Broggi (Skyrunning Adventure – 1h00’58”) e Giulia Pol (Orecchiella Garfagnana -1h01’22).



Bene pure Chiara Giovando 4ª (Pegarun – 1h01’44”) e Roberta Jacquin (Pegarun – 1h07’11”). Al termine delle gare, tempo di premiazioni e di bilanci al palazzetto "Sport Haus". Numeri alla mano Weissrunner si conferma un evento che piace con 205 partenti tra prova agonistica e quelle dedicate al settore giovanile.