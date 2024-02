Sci alpino: Pene Vidari quarta nel Gigante Ragazzi dell’AlpeCimbra

Prima giornata, oggi, delle finali internazionali dell’AlpeCimbra Fis Children che, a Folgaria-Fondo Grande (Trento), vede impegnati 350 giovani sciatori in rappresentanza di 43 Nazioni. E l’avvio della manifestazione è più che positivo per i colori azzurri, e anche per quelli rossoneri, in particolare per il quarto posto di Maria Laura Pene Vidari.

Categoria Ragazzi * Gigante – Quattro atlete racchiuse in meno di 7/10 al vertice della classifica, che vede primeggiare dalla ligure, residente a Cesana, Ludovica Vottero (54”30; che ha vinto la fase nazionale sia in Gigante, sia in Slalom), che precede di 1/10 la polacca Iga Kaczmarek (54”40) e di 29/100 la tedesca Paula Kiese (54”59) e, quarta, a 66/100 dalla vetta e a 43/100 dal podio, Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 54”96; al via con il pettorale 29). Al 33° posto Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 59”51); non ha concluso la gara Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta). Al maschile vittoria del piemontese Giovanni Ceccarelli (54”56), seguito dal tedesco Tobias Albl (55”30) e dall’altoatesino Simon Kaser (55”52).

Categoria Allievi * Slalom – Gradino alto del podio alla slovena Taja Presern (1’27”49), davanti alla tedesca Luisa Illig (1’27”84) e all’altoatesina Arianna Putzer (1’29”22). In 18° posizione Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’31”74). Al maschile, successo del norvegese Adrian Thoen Picton (1’28”67) a precedere l’austriaco Julian Sapl (1’31”16) e il tedesco Max Holzinger (1’31”57). Al 25° posto Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’36”46).

Domani, seconda e conclusiva giornata dell’AlpeCimbra Fis Children con l’inversione delle specialità: Slalom Ragazzi e Gigante Allievi.