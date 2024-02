Sci alpino: Pene Vidari e Samà Sacchi all’Internazionale dell’AlpeCimbra

Slalom per la categoria Ragazzi e Gigante per gli Allievi, ieri, all’AlpeCimbra Fis Children, con Maria Laura Pene Vidari e Eleonora Samà Sacchi che chiudono a un soffio dal podio, ed entrambe conquistano il pass per disputare la fase internazionale della manifestazione: la prima nella squadra azzurra ‘A’, la seconda nella ‘B’.

Categoria Ragazzi * Slalom – È quarta, a 46/100 dal podio Maria Laura Pene Vidari (Sc Crammont MB; 1’31”38) nella gara vinta, in rimonta – dopo il successo in Gigante, dalla ligure, residente a Cesana, Ludovica Bottero (1’29”75), che ha preceduto la milanese, tesserata nel cuneese, Benedetta Rosa Ranieri (1’30”73) e, terza, in risalita dalla sesta posizione, la bergamasca Aurora Riboli (1’30”92). Al 10° posto Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’34”20); 27° Anja Torroni (Sc Crammont MB; 1’38”15). Al maschile, s’impone il torinese Felix Baldi (1’22”19) sulla coppia delle Alpi Centrali, il verbanese Andrea Villaraggia (1’23”27) e il bresciano Giovanni Anselmi (1’23”64). In 21° posizione Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 1’26”97); 24° Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’27”47); 29° Filippo Giordan (Sc Courmayeur MB); 35° Lorenzo Rossi (Sc Crammont MB).

Categoria Allievi * Gigante – In campo femminile, podio identico allo Slalom del giorno precedente, con bis di vittorie dell’altoatesina Arianna Putzer (1’44”92; parente dell’ex azzurra Karen), che precede la genovese, tesserata in Piemonte, Beatrice Mazzoleni (1’44”92) e alla pavese, tesserata in Trentino, Azzurra Leonardi (1’45”84). Quinta, a 61/100 dal podio, Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’47”45); 38° Martina Valente (Club de Ski); 43° Sara Parini (Sc Aosta); 48° Alice Tonolini (Sc Crammont MB). Nei maschi, vittoria del gardenese Christian Kostner (1’44”37; miglior crono in entrambe le manche) davanti al valtellinese Gioele Cioccarelli (1’45”88) e al bellunese Luca Dal Pont (1’46”18). In 22° e 23° posizione Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’49”11) e Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’49”22); 27° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’49”62); 54° Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor).

A conclusione della fase nazionale, è stato assegnato anche il premio Rolly Marchi ai più giovani atleti qualificati per l’internazionale, vinto da Maria Laura Pene Vidari.

Fase internazionale che oggi propone, alle 18, la sfilata delle delegazioni; venerdì mattina il Gigante under 14 e Slalom under 16; sabato Gigante under 16 e Slalom under 14.