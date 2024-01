Sci alpino: Pene Vidari seconda nel Gigante Ragazzi all’AlpeCimbra

Un podio, grazie a Maria Laura Pene Vidari, e tanti piazzamenti nei migliori dieci della classifica, oggi, all’AlpeCimbra Fis Children, dov’era in programma il Gigante Ragazzi e lo Slalom Allievi. domani, seconda giornata della fase nazionale con l’inversione delle specialità.

Categoria Ragazzi * Gigante – Secondo posto di Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’50”54) alle spalle della ligure, residente a Cesana, Ludovica Bottero (1’48”75), con terza la bresciana, residente nel veronese, Mia Tubini (1’51”29). In 9° posizioen Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’54”14); 37° Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 2’01”66). In campo maschile, successo del piemontese Giovanni Ceccarelli (1’47”90), sul romano, tesserato in Veneto, Tommaso Zanardi (1’49”72) e l’altoatesino Simon Kaser (1’49”89). Al 14° posto Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 1’52”08); 25° Lorenzo Rossi (Sc Crammont MB; 1’55”44); 37° Umberto Chiapello (Sc Crammont MB); 41° Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas); 44° Filippo Giordan (Sc Courmayeur MB); 51° Umberto Chiozza (Club de Ski).

Categoria Allievi * Slalom – Al femminile s’impone l’altoatesina Arianna Putzer (1’22”62) davanti alla genovese, tesserata in Piemonte, Beatrice Mazzoleni (1’24”98) e alla pavese, tesserata in Trentino, Azzurra Leonardi (1’25”88). In 20° posizione Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’28”93); 29° e 30° Alice Tonolini (Sc Crammont MB) e Rebecca Cametti (Sc Torgnon); 32° Sophie Fragno (Sc Chamolé); 39° Martina Valente (Club de Ski). In campo maschile, gradino alto del podio al bellunese Piero Molin (1’23”39), seguito dal torinese Gabriele Cuzzopé (1’25”26) e al compagno di sodalizio e concittadino Leonardo D’Incà (1’25”31). In 7° posizione Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’25”65); 15° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’26”71); 22° e 23° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB) e Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor); 38° Patrick Corbellini (Club de Ski).