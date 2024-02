Sci: Le giovani promesse della velocità affilano le lamine per il doppio superG di La Thuile

Giornate splendide e soleggiate a La Thuile, perfette per chi sta trascorrendo una vacanza e per gli uomini intenti a sistemare gli ultimi dettagli per l’ormai imminente tappa della Coppa Europa di sci alpino.

Lunedì 5 e martedì 6 febbraio sono in programma due superG del circuito femminile e la pista 3-Franco Berthod è in perfette condizioni, grazie anche all’escursione termica di questi ultimi giorni che ha compattato ancor di più il manto nevoso.

Sullo splendido e impegnativo pendio, più volte apprezzato dalle regine della Coppa del Mondo, si preannunciano due gare difficili e di alto livello, per le pendenze e la neve molto dura.

Non si partirà dai 2.075 metri della start area della Coppa del Mondo, Fis e organizzatori hanno deciso di abbassare il gabbiotto di partenza in fondo al muro della 3, che immette nelle zone di Muret, Alpe Planey e l’ingresso del muro della pista 2, punto ripido che raggiunge una pendenza del 65%.

A La Thuile sono in programma il terzo e il quarto superG della stagione. La svizzera Janine Schmitt, quinta a Sankt Moritz e seconda pochi giorni fa a Orcières, arriverà in Valle d’Aosta per difendere il pettorale giallo di leader della specialità. Ha 125 punti, contro i 114 dell’italiana Vicky Bernardi, che ha vinto l’ultimo superG di Coppa Europa e che domenica ha centrato il 18° posto (miglior risultato in carriera) in Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo. Non ci sarà invece l’austriaca Lisa Grill: ha dominato le discese di Passo San Pellegrino di metà dicembre e a Orcières si è infortunata al ginocchio durante la prima prova cronometrata. L’Italia punterà forte anche su Sara Allemand, mai così bene in Coppa Europa con il quinto posto in discesa e il quarto in superG a Orcières.

Intanto La Thuile, sempre pronta a sostenere il mondo dell’agonismo con il sogno di tornare quanto prima nel giro della Coppa del Mondo, incassa un altro raddoppio. Subito dopo i superG femminili, la località valdostana ospiterà i Campionati Italiani Giovani di velocità. Le gare maschili erano in programma a Bardonecchia, che ha alzato bandiera bianca e ha ceduto il testimone a La Thuile che organizzerà discesa e superG.