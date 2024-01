Ginnastica af: Oro per Gaia Petrera

Domenica 28 a Torino cinque piccole ginnaste dell’Olimpia Aosta sono state impegnate nelle due importanti competizioni individuali della giornata: il Campionato Allieve Gold e il Campionato Individuale Silver.

Gaia Petrera sul podio

Le due giovanissime (classe 2015) Rebecca Giovinazzo e Elisa Zito hanno affrontato per la prima volta il difficile Campionato Gold cimentandosi sui 5 attrezzi (volteggio, parallele, trave, cinghietti e corpo libero). Un po’ di tensione ed emozione per entrambe, ma anche tanti elementi nuovi portati in gara sia per Rebecca, che chiude la gara in sesta posizione, che per Elisa che porta a casa il decimo posto.

Noélie Benato e Margot Vallet

Nel Campionato Silver, nel livello più alto (LD) per l'anno 2013 Gaia Petrera esordisce conquistando un bellissimo oro con una gara senza errori, mentre per l'anno 2012 Margot Vallet, con una gara lineare, si piazza in sesta posizione e Noelie Benato, complice qualche errore, chiude in 10 posizione.

Elisa Zito e Rebecca Giovinazzo