CpI Biathlon: G. Saracco e C. Christille vincono la Mass start in Valdidentro

Nella tappa di Coppa Italia di Biathlon svoltasi oggi a Valdidentro (Sondrio), la competizione di Mass Start ha visto salire sul podio atleti di spicco. Giorgia Saracco, Cédric Christille, Iacopo Leonesio e Andrea Cecchellero hanno conquistato i primi posti nelle diverse categorie.

Nella categoria Seniores femminile (10 km) l'unica partecipante, Gaia Brunetto (Cse), ha completato la gara in 35’45”7. Nel maschile, Cèdric Christille (Fiamme Gialle) ha ottenuto la vittoria con un tempo di 32’45”0, seguito da Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) in 33’13”1 e Nicolò Giraudo (Cse) in 33’49”4.

Per la categoria Juniores (10 km), al femminile ha trionfato Giorgia Saracco (Sc Brusson) con un tempo di 34’16”4, seguita da Serena Del Fabbro e Fabiana Carpella. Nel maschile, Marco Barale (poliziotto cuneese) ha vinto in 33’13”5, precedendo Davide Compagnoni (finanziere valtellinese) e Dewis Barrel (Sc Valgrisenche).

La categoria Giovani (7,5 km femminile / 10 km maschile) ha visto la vittoria di Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle) tra le donne, mentre tra gli uomini ha primeggiato Nicola Giordano (finanziere cuneese).

Infine, nella categoria Aspiranti (7,5 km femminile / 9 km maschile), Letizia Moreschini (atleta trentina) ha ottenuto il primo posto tra le donne, mentre Lorenzo Bonino (Gs Godioz) è arrivato al quarto posto tra gli uomini.

La competizione ha offerto emozionanti sfide e prestazioni di alto livello, evidenziando il talento degli atleti nelle diverse categorie.