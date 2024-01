Bronzo per Romanin/Betemps/B. Trabucchi/Auchentaller agli Europei di Brezno Osrblie

L'Italia è di bronzo nella staffetta mista dei Campionati Europei di Brezno Osrblie che in Slovacchia stanno vivendo la giornata conclusiva del programma.

Il quartetto formato da Nicola Romanin, Nicolò Betemps, Beatrice Trabucchi ed Hannah Auchentaller ha concluso la prova in terza posizione con 53″8 di ritardo dalla Norvegia, vincente dopo 1:04’23″3 di gara davanti alla Francia, seconda a 14″6.

Una medaglia costruita soprattutto al poligono dal team azzurro, capace di completare le otto sessioni di tiro utilizzando solo 5 ricariche, di gran lunga la performance più brillante tra tutte le formazioni in gara.

Tanta precisione ha permesso ai quattro azzurri di mantenersi costantemente in linea con il podio, con Romanin e Betemps che nella prima metà di gara hanno tenuto a portata di vista la Norvegia (1+7), mentre Trabucchi e Auchentaller nelle successive due frazioni hanno ceduto solo al ritorno della Francia (1+7).

Alle spalle dell’Italia, quarto posto per la Svezia (2+15) con Germania (2+10) quinta e Austria (2+15) sesta.

Betarice Trabucchi (repertorio)

La formazione azzurra ha visto Cappellari chiudere in quarta piazza con solo due ricariche utilizzate la prima frazione, con Zingerle a cedergli nuovamente il testimone a metà gara al settimo posto. Buona rimonta nella terza run quindi per Cappellari che lancia l’altoatesina alle spalle solo di Norvegia e Svezia. Tutto poi si risolve all’ultimo poligono: Kalkenberg incappa nel giro di penalità consentendo così alla Svezia di involarsi verso il successo, mentre Zingerle paga nella tornata conclusiva la minor brillantezza sugli sci nei confronti di Oberthaler e dell’esperta moldava Stremous per il quinto posto finale a 51″6 dalla Svezia; dieci le ricariche complessive utilizzate dai due azzurri.

Ordine d’arrivo della staffetta mista degli Europei di Brezno Osrblie

Ordine d’arrivo della Single Mixed degli Europei di Brezno Osrblie