Alba de Silvestro e Michele Boscacci hanno portato la squadra italiana in cima al podio a Boi Taull

Dodici squadre, una per nazione, sono giunte alla finale della Coppa del Mondo di staffetta mista a Boi Taull, e è stata la squadra italiana - composta da Alba de Silvestro e Michele Boscacci - a portare a casa la vittoria con una prestazione impressionante sulle piste ghiacciate del resort sciistico spagnolo. La squadra spagnola ha attraversato il traguardo al secondo posto, mentre la squadra francese ha conquistato la medaglia di bronzo.

Un'altra mattina soleggiata ha accolto gli atleti che hanno gareggiato nella Coppa del Mondo di staffetta mista, e Johanna Hiemer (AUT) è stata la prima a prendere il comando della gara, sorprendendo atleti più esperti nelle staffette come Emily Harrop (FRA), Ana Alonso (ESP), Marianna Jagercikova (SVK) o Alba de Silvestro (ITA) cercando di rimanere in contatto. Ma nella seconda salita, Harrop ha preso il controllo della situazione e è riuscita a consegnare la prima posizione al suo compagno di squadra, Baptiste Hellmenreich.

La prima frazione maschile ha visto una grande prestazione di Oriol Cardona (ESP) che si è riavvicinato alle posizioni di testa, pochi secondi davanti a Paul Verbnjak (AUT), mentre Michele Boscacci (ITA) e Hellmenreich hanno lottato per le prime due posizioni.

E queste due battaglie sono continuate per la seconda frazione di ciascun atleta, fino all'ultima salita, che ha visto Boscacci fare un ultimo sforzo per superare il resto del gruppo, mentre Hellmenreich, Cardona e Verbnjak hanno lottato per le altre posizioni sul podio.

Boscacci è stato il primo ad attraversare il traguardo, mentre una superba transizione a pochi metri dal traguardo ha visto la squadra spagnola conquistare la medaglia d'argento, mentre la Francia ha mantenuto il bronzo davanti alla squadra austriaca.

La squadra svizzera, la più giovane della giornata con entrambi i compagni di squadra under 23, Thibe Deseyn e Robin Bussard, ha concluso al quinto posto.

"È stata una grande sorpresa per noi questo risultato. Questa è la nostra prima staffetta insieme, ma siamo davvero felici dei risultati. Siamo passati dall'undicesimo posto qui ai campionati del mondo dell'anno scorso alla vittoria qui. Oggi mi sentivo meglio, più riposata, e questo ha aiutato molto", ha dichiarato De Silvestro dopo aver attraversato il traguardo.