A La Thuile la festa Giovanissimi con oltre 650 atleti in gara

Oltre 650 Baby e Cuccioli hanno partecipato alla selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi, organizzato a La Thuile dalla Scuola di sci locale. Due piste di gara, gigante sulla Piloni per i 332 Baby e sulla Chaz Dura per 345 Cuccioli. A qualificarsi per la fase nazionale di Sestriere (2-4 aprile) i primi quindici atleti di ogni categoria. La migliore Scuola Sci è stata la Monte Bianco con 6933 punti, davanti a Champoluc (2764) e La Thuile (1945).

BABY 1 - Successo di Matilde Merlo (Ss Valtournenche; 38”76) seguita da Sofia Spinoni (Ss del Breuil; 41”20) e da Leila Volpe (Ss Champoluc; 42”04). A completare la top 5 Olivia Spiaggia (Ss Monte Bianco) e Olivia Dematté (Ss del Cervino). In campo maschile gradino alto del podio per Jonah Favre (Ss Champoluc) all’arrivo in 39”24, davanti a due sciatori della Ss Monte Bianco: Michele Gancia (39”65) e Filippo Aprato (39”82). Quarto posto per Elia Rigo e quinto per Seth Favre, entrambi della Scuola Sci Champoluc.

BABY 2 - Primo posto per Anna Di Fresco (Sc Monte Bianco; 38”92) davanti ad Anna Trombini (39”29) e Alice Marta (39”58), entrambe della Champoluc. Sofia Pedoja Maso (Monte Bianco) ha concluso quarta, Chiara Piccioni Zuncheddu (La Thuile) in quinta posizione. Al maschile s’impone Tommaso Marrali (Ss La Thuile; 38”67) seguito dal duo della Ss Monte Bianco: Lorenzo Contri (38”71) e Francesco Ravazzoli (38”96). Nelle prime cinque posizioni anche Ascanio Goldoni (Ss Gressoney) e Thibaud Mosso (Ss Evolution).

CUCCIOLI 1 - A imporsi è stata Carolina Mochet (Ss Monte Bianco; 37”12) davanti a Margherita Bovio (Ss Pila; 38”26) e a Valerie Artaz (Ss Champoluc; 38”52). Quarta Sophie Gard (Ss Champorcher) e quinta Linda Prot (Ss Valgrisenche). La gara maschile è andata a Vittorio Budelli (Ss Valtournenche; 36”38) seguito da Lodovico Ucelli (Ss Monte Bianco; 37”28) e Luca Fosson (Ss Evolution; 37”52). Quarto Ben Mosca Barberis e quinto Dymas Dean Duranti, tutti e due della Monte Bianco.

CUCCIOLI 2 - Doppietta della Ss Valtournenche al femminile con Asia Joyeusaz (37”22) e Celeste Sabolo (37”90); terza Estelle Fosson (Ss Evolution; 38”08). La top 5 è completata da Maelie Nicco (Ss Champoluc) e Maidel Lustrissy (Ss Monte Bianco). In campo maschile, al vertice la coppia della Ss Monte Bianco, Simone Mochet (36”80) e Mattia Pedoja Maso (37”06) con terzo Mathias Angster (Ss Gressoney; 38”49). Quarto Carlo Piccioni Zuncheddu (Ss La Thuile) e quinto Matteo Bergonzi (Ss Champoluc).