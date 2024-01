Sci alpino: a A. Vaglio e J. Belfrond lo Slalom Fis Citt di Valgrisenche

Slalom FIS Cittadini oggi sulla pista Benevy di Valgrisenche, organizzato dallo Sci Club Crammont MB, ha visto la vittoria di due atleti del sodalizio presieduto da Ottavio Bieller: Alessia Vaglio e Jacques Belfrond.

Nella competizione femminile, il podio è stato definito fin dalla prima manche, con Alessia Vaglio (Sci Crammont MB) che ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le discese, conquistando il primo posto con un cronometraggio totale di 1’34”14. Alle sue spalle, la prima Aspirante, Anaïs Lustrissy (Sci Crammont MB) con 1’35”15, seguita dalla danese Clara-Marie Holmer Vorre con 1’35”50. Il podio Aspiranti è stato completato da Gaia Boano (Sci Crammont MB) al 4° posto con 1’38”29 e Giulia Ceresa (Sci Gressoney MR) al 5° posto con 1’38”91. In 19° posizione, per l'Arabia Saudita, la Senior Sharifa Alsudairi ha registrato un tempo di 2’31”10.

Nella competizione maschile, Jacques Belfrond (Sci Crammont MB) ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le manche, chiudendo con un tempo totale di 1’26”23. Alle sue spalle, il Senior argentino Tiziano Gravier con 1’28”04 e Pietro Ragone (Sci Gressoney MR) al terzo posto con 1’28”51, miglior Aspiranti e in risalita di tre posizioni. Al 4° posto Matteo Vaglio (Sci Crammont MB) con 1’28”59, che ha scalato sei posizioni, e al 5° posto, secondo nella categoria Aspiranti, l'argentino Milan Grebenar con 1’28”71. Il podio Aspiranti è stato completato da Peter Corbellini (Club de Ski) all'8° posto con 1’29”50, recuperando sette posizioni.

