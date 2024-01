Pellegrino ed Hellweger guidano il quartetto di azzurri qualificati per la sprint TL di Goms

Sono quattro gli azzurri che hanno saputo farsi largo tra i 30 qualificati, con Michael Hellweger 22esimo appena davanti a Federico Pellegrino, staccati rispettivamente di 8″23 e 8″25 dal transalpino. Appena dietro, il trentino Riccardo Bernardi saluta il debutto nel massimo circuito centrando subito il passaggio del turno preliminare con il 28esimo tempo, tallonato da Simone Mocellini, 29esimo.

Non qualificati invece Davide Graz ed Elia Barp. Medesima sorte nella gara femminile per Federica Cassol e Federica Sanfilippo, 34esima e 35esima, escluse dalla fase finale per poco più di un secondo; 39esima quindi Nicole Monsorno.