Yog Sci alpino: Giorgia Collomb bronzo nello Slalom di Gangwon (KOR)

Oro, argento e bronzo. È il bottino – che potrebbe non essere quello finale – di Giorgia Collomb che, nella notte italiana, è salita sul terzo gradino del podio dello Slalom degli Yog - 4th Winter Youth Olympic Games -, i Giochi olimpici giovanili invernali, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud. E, come detto, la ‘collezione’ di medaglie potrebbe aumentare, alle tre del mattino del 26 gennaio, quando andrà in scena la gara di chiusura del programma dello Sci alpino, il Parallelo misto a squadre.

Terza al termine della prima manche, attardata di 54/100 dalla capoclassifica, l’austriaca Maja Waroschitz, e a 2/10 dalla seconda posizione, occupara dalla svedese Astrid Hedin, nella seconda parte di gara, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’38”46) fa segnare il quarto tempo, che le consegna la medaglia di bronzo. La diciassettenne di La Thuile è scavalcata – con il miglior tempo parziale di manche - dalla tedesca Charlotte Grandinger (1’38”08), la svedese Hedin con conclude la sua prova, mentre Maja Waroschitz, con il secondo crono parziale, si conferma in cima al podio e fa suo l’oro con il tempo complessivo di 1’37”49. In 13° posizione, recuperando quattro piazze, conclude la badiota Rita Granruaz (1’41”61) mentre non termina la seconda manche la romana dell’Esercito, Camilla Vanni.

Ai tre ‘metalli’ conquistati da Giorgia Collomb, il medagliere azzurro dello Sci alpino conta anche l’oro in SuperG di Camilla Vanni.