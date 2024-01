EC Sci alpino: Benjamin Alliod ottavo nella Discesa libera di Tarvisio (UD)

Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, oggi, a Tarvisio (Udine), dove i due alpini, il brianzolo Nicolò Molteni e il valdostano Benjamin Alliod, conquistano una piazzamento nei migliori dieci della classifica.

Piuttosto netto il successo dello svizzero Lars Roesti (1’50”22), a precedere il tedesco Luis Vogt (1’50”89) e il portacolori del Liechtenstein, Marco Pfiffner (1’51”09). Al quinto posto Nicolò Molteni (Cse; 1’51”26); 7° Benjamin Alliod (Cse; 1’51”43); 67° Pietro Broglio (Cse; 1’54”38). Domani si replica, con la Discesa libera che conclude il programma di gare della rassegna continentale sulle nevi friulane.





EC Sci alpino

È della badiota dei Carabinieri, Vicky Bernardi, il SuperG di Coppa Europa di Sci alpino femminile, disputato questa mattina, a Orcières/Merlette 1850, gara che vede Giulia Albano conquistare un’eccellente ‘Top 20’.

Ha esordito in Coppa del Mondo meno di due settimane or sono, nella Discesa libera di Altenmarkt/Zauchensse, centrando subito la zona punti; in Coppa Europa mai un podio – miglior risultato un quinto posto e, questa mattina, Vicky Bernardi (1’23”43) ha conquistato il gradino più alto del podio – primo successo in carriera nella rassegna continentale – precedendo la coppia svizzera Janine Schmitt (1’23”73) e Malorie Blanc (1’23”74). La migliore delle azzurre, 5°, è la piemontese dei Carabinieri, Sara Allemand (1’23”88). Bene, 16°, Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’25”09); non ha concluso la gara Héloïse Edifizi (Club de Ski).