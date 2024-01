CE Biathlon: Beatrice Trabucchi nelle ‘dieci’ dell’Individuale di Brezno-Osrblie

Si sono aperti, questa mattina, i Campionati Europei di Biathlon, a Brezno-Osrblie (Slovacchia), con la disputa dell’Individuale, 20 km maschile e 15 km femminile, e il miglior risultato degli azzurri, in una giornata non troppo positiva per i biathleti italiani, è il piazzamento di Beatrice Trabucchi, che conquista una buona ‘Top ten’.

Nella competizione in rosa, successo della norvegese Maren Kirkeeide (41’26”2; 0 0 0 0),

a precedere la moldava Alina Stremous (42’12”7; 0 0 0 0) e la slovacca Ema Kapustova

(42’25”3; 0 0 0 0). Un errore nella terza serie al poligono e 8° posto finale per Beatrice

Trabucchi (Cse; 43’41”4; 0 0 1 0); 15° Hannah Auchentaler; 44° Martina Trabucchi (CSe;

47’16”4; 0 2 0 2); 68° Linda Zingerle; 70° Sara Scattolo (Cse; 50’04”3; 3 2 0 2).

Al maschile, dominio dei norvegesi, che mettono a segno un pokerissimo, con la vittoria di Vebjoern Soerum (51’32”7; 0 0 0 0), che lascia i connazionali Johan-Olav Botn (52’42”4; 2

0 0 0) e Martin Udal (53’17”6; 0 0 0 1) rispettivamente a 1’09”7 e 1’44”4: distacchi abissali. Il migliore degli azzurri, 21°, è Daniele Cappellari; 24° Nicola Romanin; 43° David Zingerle (Cse; 58’41”6; 2 0 0 0); 75° Christoph Pircher; 80° Daniele Fauner; 102° Nicolò Bétemps

(Fiamme Oro; 1h 05’04”5; 2 2 2 2).

Il programma dei campionati continentali prosegue, venerdì 26, con le Sprint (11 e 14.30); sabato 27, l’Inseguimento (11 e 14) e, chiusura, domenica 28, con la Staffetta mista e la Staffetta mista singola (10.45 e 14).