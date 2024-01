Yog Biathlon. Mariotti Cavagnet e Deval oro nella Staffetta di Gangwon (KOR)

Si conclude in gloria per l’Italia il programma del Biathlon degli Yog 4th Winter Youth Olympic Games -, i Giochi olimpici giovanili invernali, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, grazie allo splendido oro conquistato dal quartetto azzurro nella Staffetta mista, squadra che ha visto protagonisti anche i due atleti valdostani: Nayeli Mariotti Cavagnet.

Il bottino della spedizione azzurra del Biathlon è di due ori e un bronzo e, nella Staffetta di oggi, a fare la differenza sono proprio le due frazioni femminili: la medaglia di bronzo dell’Individuale, Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; 19’00”3; 0+0 0+1) e l’oro della Sprint, la cuneese Carlotta Gautero (19’14”9; 0+0 0+2), con le loro prestazioni, al poligono e sugli sci, scavano oltre un minuto di vantaggio sugli avversari. Vantaggio sufficiente a tamponare i tre giri di penalità accusati dal terzo frazionista, Hannes Bacher (18’43”7; 1+3 2+3), che lascia il testimone per la frazione conclusiva, con 1’17”9 di divario sui secondi, a Michel Deval (Sc Amis de Verrayes; 18’13”5; 0+1 0+1), che chiude con il tempo complessivo di 1h 15’12”4 (3+11). Alle spalle degli azzurri, la Francia (Alice Dusserre, Luoise Roguet, Flavio e Antonin Guy; 1h 16’25”4; 2+13; a 1’13”0) e la Repubblica Ceca Heda Mikolasova, Ilona Plechavoca, Jakub Neuhauser, Lukas Kulhanek; 1h 18’23”4; +16; a 3’11”0).









Sci alpino

Slalom Fis, oggi, a Pozza di Fassa (Trento) valido per la Baltic Cup 2, organizzato dalla Federazione lettone e vinto dalla svizzera Eliane Christen (1’49”97; miglior crono in entrambe le manche) a precedere la portacolori del Liechtenstein, Charlotte Lingg (1’50”55) e alla romana dell’Esercito, Francesca Carolli (1’51”74). Recupera ben dodici posizioni e conclude all’11° posto Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’54”78); terza a metà gara, a meno di mezzo secondo dalla vetta, non ha concluso la seconda manche Tatum Bieler (Cs Carabinieri).