Sci alpino: alla torinese Margherita Cecere il Gigante Fis di Courmayeur

Foehn nella notte, temperature bel al di sopra lo zero, di prima mattina, ai duemila metri dell’arrivo della funivia dello Checrouit. Condizioni non ottimali della neve sulla pista Aretu di Courmayeur ha indotto la giuria a non far disputare la gara maschile; al via del Gigante Fis – dopo la salatura del tracciato prima di entrambe le manche - organizzato dallo Sc Crammont MB, solo la categoria femminile, che ha vissuto sulla grande rimonta nella seconda manche della torinese Margherita Cecere.

Ottava a metà gara, attardata di 1”51 dalla testa della corsa, con il secondo tempo parziale, balza al comando la torinese Margherita Cecere (1’57”01), scavalcando di 9/100 la capoclassifica al termine della prima manche, Carole Agnelli (Club de Ski; 1’57”10 e, terza in entrambe le discese, a 12/100, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’57”13). Poi, quattro svizzere, con quarta Lonna Zelger (1’57”26; in risalita di dieci posizioni) e janine Maechler (1’57”38). Nelle migliori dieci, 9° e 10°, Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’57”94) e Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 1’58”10). Nella classifica Aspiranti primeggia, 13° assoluta, Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’59”84), che precede, 14° e 15°, la torinese di Sauze d’Oulx, Ludovica Madiotto (2’00”84) e la modenese di Sestola, Angelica Guerri (2’00”07).

Per domani le previsioni non dovrebbero mutare e, nel caso, sarà data la precedenza alla competizione maschile; partenza del primo concorrente alle 10, sempre sulla pista Aretu.



CdM Sci alpino

Prima prova cronometrata, oggi, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, sulla ‘Tofane’ di Cortina d’Ampezzo. La migliore prestazione odierna è della francese Laura Gauche (1’33”75) davanti all’austriaca Stephanie Venier (1’34”22) e a Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’34”23). Nona posizione per Marta Bassino (Cse; 1’35”64).

Domani, dalle 11 la seconda prova; poi, due Discese libere, il 26 e 27 gennaio e, chiusura della tappa bellunese, domenica 28, con il SuperG.