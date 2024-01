Baby e Cuccioli in pista per le selezioni del Giovanissimi: sabato 27 i giganti a La Thuile, a febbraio il fondo a Cogne

I giovani sciatori delle Scuole Sci della Valle d’Aosta nelle prossime due settimane saranno grandi protagonisti sulle piste di La Thuile e Cogne. Gli atleti delle categorie Baby e Cuccioli - oltre 700 in totale - indosseranno il pettorale per le selezioni regionali del 46° Gran Premio Giovanissimi, che metteranno in palio i pass per le finali nazionali in programma a Sestriere (Torino) dal 2 al 4 aprile.

Sabato 27 gennaio, a La Thuile, le gare di sci alpino in programma sulla pista Piloni (anni 2014-2015) e sulla Chaz Dura (2012-2013). Inizio delle due prove di slalom gigante alle 10. Si qualificheranno all’evento di aprile i migliori 15 classificati di ogni categoria.

Mercoledì 14 febbraio le piste di Cogne ospiteranno invece la mass start in tecnica libera valevole come fase regionale per lo sci di fondo. La gara si svolgerà sui Prati di Sant’Orso, con partenza della prima categoria alle 14. In questo caso, tutti gli atleti regolarmente al via saranno qualificati per le finali nazionali.

Le due giornate sono organizzate dall’Associazione Valdostana Maestri Sci, con la collaborazione delle Scuole Sci La Thuile (sci alpino) e Gran Paradiso (sci fondo). Il Gran Premio Giovanissimi ha quasi mezzo secolo di storia e, negli anni, ha visto transitare moltissimi giovani sciatori poi approdati in Nazionale.