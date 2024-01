Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Baboon a Champoluc

Circuito regionale Berthod Sport di scena, questa mattina, sulla pista Del Monte di Champoluc, dov’è stato disputato un Gigante riservato alla categoria Cuccioli 1 e 2, con poco meno di 350 giovanissimi discesisti al cancelletto di partenza (Cuccioli 1: 178; 87 femminucce e 91 maschietti; Cuccioli 2: 163; 74 e 89). Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, in palio per la classifica per società il trofeo Baboon, vinto dallo Sc Crammont MB, a precedere lo stesso sodalizio organizzatore e il Club de Ski Valtournence; a livello individuale, sigilli per Carolina Mochet, Vittorio Budelli, Estelle Fosson e Mattia Pedoja Maso.

Cuccioli 1 * Nel Gigante femminile vittoria di Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 39”09) a precedere Valerie Artaz (Sc Val d’Ayas; 40”60) e Margherita Bovio (Sc Pila; 40”99). Al quarto posto Nina Raffaelli (Sc Crammont MB; 41”78) e quinta Gloria Collomb (Sc La Thuile Rutor; 42”50). Nei maschietti a imporsi è stato Vittorio Budelli (Club de Ski; 39”02) a precedere Lodovico Ucelli (Sc Crammont MB; 39”28) e Pietro Goldoni (Monterosa Academy; 50”54). Quarto posto a Dymas Dean Duranti (Sc Crammont MB; 40”65) e, quinto Fulvio Gabriele Vitalone (Sc La Thuile Rutor; 40”70).

Cuccioli 2 * Al femminile, gradino alto del podio a Estelle Fosson (Sc Aosta; 39”27) seguita da Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 39”58) e da Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 39”96). In quarta posizione Celeste Sabolo (40”38) e Asia Joyeusaz (40”63), entrambe del Club de Ski. In campo maschile, doppietta dello Sc Crammont MB, grazie a Mattia Pedoja Maso (37”97) e Simone Mochet (39”21), con terzo Carlo Piccioni Zuncheddu (Sc La Thuile Rutor; 39”65). Quarto Lorenzo Colombo (Sc Courmayeur MB; 40”57) e, quinto Matteo Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 40”70).