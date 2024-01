Addio a Gigi Riva, Rombo di Tuono del Calcio Italiano

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Gigi Riva, il leggendario attaccante italiano noto come "Rombo di Tuono". La sua morte rappresenta la fine di un'era, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi e nel panorama calcistico italiano.

Riva, ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di problemi cardiaci, ha perso la vita lunedì sera a causa di un peggioramento improvviso. Con 79 anni, il calcio italiano dice addio a uno dei centravanti più formidabili e talentuosi di sempre.

Il legame indissolubile di Riva con il calcio italiano si manifestò attraverso la maglia della Nazionale e del Cagliari, squadra della sua amata Sardegna. Recordman di gol della Nazionale, ha scelto di legarsi al Cagliari, contribuendo a guidare la squadra alla conquista di uno scudetto leggendario nel 1970.

Nativo di Leggiuno, Lombardia, Riva è considerato universalmente il più grande centravanti italiano del dopoguerra. Nonostante siano passati quasi 50 anni dalla sua ultima apparizione in azzurro, rimane il miglior marcatore di tutti i tempi della Nazionale Italiana, con una straordinaria media di 0,83 gol a partita.

Il suo legame con il Cagliari è stato altrettanto straordinario. Acquistato nel 1963 dal Legnano per 37 milioni di lire, Riva ha realizzato 156 gol in Serie A, tutti con la maglia del Cagliari. Il suo contributo culminò con la vittoria dello scudetto nel 1970, un trionfo che lo trasformò in un mito assoluto e in un monumento nazionale.

Riva ha anche lasciato un'impronta indelebile con la Nazionale, conquistando il titolo europeo nel 1968 e partecipando al memorabile Mondiale in Messico nel 1970. La sua rete nel "match del secolo" contro la Germania Ovest è rimasta impressa nella storia del calcio.

Dopo il ritiro a 31 anni a causa di infortuni, Riva ha continuato a contribuire al calcio italiano come dirigente e team manager della Nazionale dal 1990 al 2013. Riservato e schivo, ha scelto di vivere a Cagliari, dove ha fondato il "Centro Sportivo Gigi Riva", la prima scuola calcio in Sardegna.

La sua eredità non è limitata solo ai campi da gioco, ma si estende anche al Centro Sportivo, da cui sono emersi talenti come Nicolò Barella. Gigi Riva sarà ricordato non solo come un campione impareggiabile, ma anche come un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore del calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un'icona, ma il suo spirito e la sua eredità vivranno per sempre nei ricordi e nell'amore dei tifosi.