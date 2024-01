Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Hòtel Boule de Neige a Rhêmes

Circa 250 concorrenti, sabato scorso, sulla pista Stadio Franco Berthod di Rhêmes- Notre-Dame, per lo Slalom Ragazzi, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac. Organizzata dal Club de Ski Val di Rhêmes, in palio per la classifica per società il trofeo Hòtal Boule de Neige, coppa che va a far bella mostra di sé nella bacheca dello Sc Crammont MB, che ha preceduto il Club de Ski Valtournenche e lo Sc Courmayeur MB; a livello individuale, successi di Maria Laura Pene Vidari e Niccolò Bisi.

Nello Slalom femminile, le prime cinque posizioni rispettano la classifica della prima manche, con prima Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’21”91; miglior crono in entrambe le manche) davanti alla coppia del Club de Ski Valtournenche, Cecilia Sessarego Catalisano (1’22”78) e Maya Moras (1’23”76); quarto e quinto posto a Anja Torroni (Sc Crammont MB; 1’25”63) e Silvye Dherin (Sc Aosta; 1’27”30).

Al maschile, a eccezione del vincitore, Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’24”89), le posizioni di rincalzo causano un’autentica rivoluzione: in recupero dal settimo posto è secondo Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 1’26”38) e, risalendo dalla sesta piazza, terzo Thomas Grivel (Sc Crammont MB; 1’26”76). Mantiene il quarto posto Umberto Chiapello (Sc Crammotn MB; 1’26”99) e, decimo a meta gara, chiude quinto Umberto Chiozza (Club de Ski Valtournenche; 1’27”55).

Il circuito Gros Cidac della categoria Ragazzi è stato di nuovo protagonista, domenica, con il Gigante programmato a Champoluc.