Ginnastica: Vittorie e podio per Godioz, Pascarella e Sordi alla 1° prova regionale del Torneo Gold Italia

Ottimi i risultati ottenuti dalle ginnaste valdostane che militano nelle Società piemontesi Ritmica Piemonte e Eurogymnica, con due primi posti e un terzo posto.

Le atlete sono state guidate dalle tecniche Manuela Bertolone, Lumilla Volkova per la Ritmica Piemonte e Elisa Vaccaro per l’Eurogymnica.

Fra le Junior 1 bella vittoria per Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte), che si impone nettamente con il punteggio di 51.900 (cerchio 28.000, palla 23.900), confermando i valori di assoluta eccellenza mostrati negli anni trascorsi con la conquista di due titoli italiani di categoria.

Al 3° posto una brillante Amelie Sordi (Eurogymnica)che ha saputo contenere l’emozione del ritorno in pedana ottenendo il podio con 47.550 (cerchio 23.500, clavette 24.050), posizione tanto più meritevole per la lunga assenza di 8 mesi dalle gare per cambio società.

Fra le Junior 2 netta vittoria anche per Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte), ormai stabilmente da tempo ai vertici della sua categoria, con l’elevato punteggio di 56.250 (Cerchio 28.550, palla 27.700), infliggendo ben 5 punti di distacco alla 2° classificata.

Si tratta di belle prestazioni ottenute nel settore Gold, il più elevato, che confermano il valore di queste ginnaste che con la 2° prova probabilmente potranno accedere alla fase finale nazionale.