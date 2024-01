Buon inizio d’anno agonistico per la piccola ginnasta dell’Olimpia Aosta Luna Donatelli (classe 2012), che conclude in 5^ posizione la prima prova del Campionato Individuale Silver LC. Scesa in campo gara domenica a Biella, accompagnata dall’allenatrice Federica Vinante, Luna ha eseguito una buona gara senza grandi errori.