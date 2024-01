Pellegrino è ottimo 5o nella 20km in classico di Oberhof: “Molto soddisfatto, la forma c’è”

Il campione valdostano delle Fiamme Oro si è mantenuto nel gruppo di 25 unità, comprendente anche il giovane Elia Barp, che ha guidato la gara, per poi resistere negli ultimi due chilometri al forcing norvegese e presentarsi così alla volata finale vinta da Erik Valnes con il tempo di 46’03″0.

Alle sue spalle, il trionfo norvegese è stato completato da Martin Nyenget, Paal Golberg e Mattis Stenshagen, con Pellegrino quinto a 2″1 dal vincitore. Si tratta del miglior risultato stagionale in una gara distance per il trentatreenne di Nus.

Come detto, eccellente anche la prova di Barp, capace di mantenersi con i migliori fino al chilometro finale per poi raccogliere un prezioso decimo posto a 7″0 che rappresenta con margine il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo per il ventunenne bellunese.

“Sono veramente molto soddisfatto di questa gara, avevo ottimi materiale – sono state le parole di Federico Pellegrino – Già nella sprint di venerdì ho capito che la condizione era buona e a differenza di ieri ho gestito meglio la situazione del vento, restando più coperto. Certo il podio sarebbe stato un altro discorso, ma va bene così. E mi piace sottolineare la grande prestazione di Elia Barp che ha raccolto un ottimo decimo posto, anche perchè la competitività oggi era davvero alta”.

A seguire, Dietmar Nöckler ha completato la gara in 28esima piazza a 1’12″5 seguito da Simone Daprà, trentesimo a 1’15 con Giandomenico Salvadori 42esimo, Davide Graz 48esimo.

Nella prova femminile la svedese Frida Karlsson ha trovato lo spunto per cogliere la nona vittoria personale in Coppa del Mondo grazie ad in irresistibile finale che dopo 51’33″6 di gara le ha permesso di precedere la padrona di casa Katharina Hennig, staccata di 2″3, con la finlandese Kerttu Niskanen a completare il podio a 3″8.

In quarta piazza, ancora Germania con Victoria Carl (+7″5) tallonata dalla svedese vincitrice della sprint di venerdì Linn Svahn e dalla leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, sesta a 9″5.

Caterina Ganz ed Anna Comarella hanno completato la prova con il 17esimo ed il 18esimo posto, staccate rispettivamente di 1’32″6 e 1’43″3 da Karlsson; quarantesima invece Martina Di Centa.

Domenica 21 gennaio ad Oberhof sono in programma le staffette con la gara maschile alle 10:50 seguita dalla prova femminile alle 13:10.

Ordine d’arrivo della mass start 20km tc maschile di Cdm di Oberhof

Ordine d’arrivo della mass start 20km tc femminile di Cdm di Oberhof