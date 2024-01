Sci nordico: Federica Cassol torna in Coppa del Mondo a Oberhof

Ha sfiorato la zona punti alla sua prima uscita, il 30 dicembre 2023, nella Sprint skating del Tour de Ski; Federica Cassol fa la sua riapparizione in Coppa del Mondo, da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, nella tappa di Oberhof, in Germania.

Con Federica Cassol, ventiquattro anni il prossimo 8 maggio, di Sarre e portacolori del Centro sportivo Esercito, alla tappa tedesca sarà presente anche Federico Pellegrino (Fiamme Oro); In programma la Sprint in tecnica classica, la 20 km Mass start sempre in alternato e la Staffetta 4x7,5 km mista – classico/skating, femminile e maschile.