Sci alpino: Bisello secondo nello Slalom Fis Junior del Sestriere

Secondo assoluto e piazza d’onore anche nella classifica del Grand Prix Italia, Pietro Bisello, questa mattina, nello Slalom Fis Junior valido per il circuito istituzionale della Fisi, nella seconda giornata di gara al Sestriere (Torino), con gli atleti del Comitato Asiva ancora ottimi protagonisti, con tre piazzamenti nella ‘Top ten’. Terzo del GpI, nel Gigante di ieri, a imporsi, oggi, tra i pali stretti l’ampezzano Marco De Zanna (1’40”82), in recupero dalla sesta posizione di metà gara; il bellunese ha preceduto, di 9/100, Pietro Bisello (Sc Gressoney MR; 1’40”91) e, di 44/100, il comasco, tesserato in Alto Adige, Francesco Riccardo Zucchini (1’41”26).

Al sesto posto Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’41”62); 10° Filippo Segala (Sc Aosta; 1’42”31); recupera dieci posizioni e chiude 19° Pietro Broglio (Cse; 1’43”01); 40°, in risalita di 18 piazze, Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’46”97) e, in recupero di tredici posti, 41°, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’46”99); 43° Federico Viérin (Sc Pila; 1’47”28). Domani e venerdì, il Grand Prix Italia si sposta – dalle 9 - sulla pista Benevy di Valgrisenche, per due Slalom Fis, organizzati dallo Sc Crammont MB.