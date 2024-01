CIG-CpI Biathlon: Alto Adige, Piemonte e Friuli prim’attori nella Sprint di Bionaz

Prima giornata dei Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti e tappa di Coppa Italia Senior, questa mattina, sulla ‘Lexert’ di Bionaz, dov'è andata in scena la Sprint, che ha visto calarsi nella parte del leone gli atleti dell’Alto Adige, Piemonte e Friuli: nelle diciotto medaglie in palio, sei sono appannaggio degli altoatesini, cinque dei piemontesi e quattro dei friulani. Domani, seconda e conclusiva giornata di gara, con in palio i titoli dell’Inseguimento.

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – CiAsp/CpI Sprint pc – Doppietta gardenese al femminile, grazie alle gemelle Wanker: Thea (18’25”8; 1 0) e Tanja (18’49”9; 0 1), con bronzo alla cuneese Luna Forneris (18’53”5; 1 1). La migliore delle valdostane, 15°, è Elodie Christille (Sc Brusson; 20’24”4; 0 2); 30° Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes); 32° Marlène Christille (Sc Brusson); 37° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace); 43° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace); 45° e 46° Martina Gachet (Sc Bionaz Oyace) e Anna Beltramelli (Sc Champorcher); 48° Vittoria Sesone (Sc Gran Paradiso). Altoatesini che, al maschile, occupano le prime sette posizioni, e podio che vede sul gradino alto Jonas Tscholl (20’47”7; 1 2) davanti a Julian Huber (20’55”8; 1 1) e a Jan Steinkasserer (21’18”5; 1 2). Ottavo Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 21’36”2; 2 0); 13° Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes); 18° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 26° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 36° Rémy Oreiller (Sc Granta Parey); 42° e 43° Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace) e André Contoz (Sc Amis de Verrayes).

Dewis Barallier

Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – CiG/CpI Sprint pc – Titolo di categoria alla poliziotta cuneese Carlotta Gautero (17’37”7; 1 1), seguita dalla trentina Denise Maestri (18’31”0; 1 0) e alla friulana Maya Pividori (18’37”0; 1 1). Al quinto posto Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; 19’04”5; 2 2); 11° Michelle Saracco (Sc Brusson); 15° Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace); 18° Elisa Stevenin (Sc Champorcher); 20° e 21° Amelie Dherin (Sc Brusson) e Coralie Martin (Sc Granta Parey). Doppietta cuneese in campo maschile, con il finanziere Nicola Giordano (19’37”7; 1 0) a precedere il carabiniere Michele Carollo (19’44”8; 1 1) e, terzo, l’asiaghese Antonio Pertile (20’06”7; 0 1). Quinta posizione per Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 20’18”7; 0 1); 10° Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 13° Simone Bétemps (Fiamme Gialle); 20° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 27° Lothar Bianquin (Sc Amis de Verrayes); 29° Mael Petitjacques (SC Bionaz Oyace).

Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CiJ/CpI Sprint pc – Successo della friulana Serena Del Fabbro (22’22”3; 1 0) davanti all’altoatesina dei Carabinieri, Birgit Schoelzhorn (22’53”9; 2 0) e alla cuneese dell’Esercito, Francesca Brocchiero (23’05”9; 0 2). Poi, dal 4° al 6° posto, per l’Esercito, Astrid Plosch, Ilaria Scattolo e Gaia Brunello, con 7° Giorgia Saracco (Sc Brusson; 23’48”3; 2 1); 9° Alice Pacchiodi (Fiamme Oro); 12° Nadège Gontel (Sc Granta Parey). Nei maschi, prime due posizioni ai friulani di Forni Avoltri, il poliziotto Cesare Lozza (25’05”6; 0 1) e il finanziere Alex Perissutti (25’10”9; 1 1), con bronzo al valtellinese delle Fiamme Gialle, Davide Compagnoni (25’12”1; 1 1). In 7° posizione Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 26’18”9; 1 1); dal 9° all’11°, Gabriel Curtaz e Stefan Navillod (Cs Carabinieri) e Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace).

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m –CpI Sprint pc – Unica concorrente al femminile, la cuneese dell’Esercito, Gaia Brunetto (24’35”4; 1 2). In campo maschile a imporsi è il carabiniere Daniele Fauner (24’31”0; 0 2) davanti a Cédric Christille (Fiamme Gialle; 24’52”0; 0 1) e al cuneese dell’Esercito, Nicolò Giraudo (25’03”5; 1 0). Quarto Michael Durand (Cse), 5° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) e, 7°, per l’Esercito, Paolo Rodigari.